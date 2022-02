Die weltweit größten Sportveranstaltungen im TV

Anzeige

Sportliche Wettkämpfe haben eine lange Tradition. Die größten sportlichen Events, wie wir sie heute kennen, werden teilweise schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts ausgetragen und zelebriert. Dabei sorgen sie für Teamgeist und ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Fans. Millionen von Zuschauern weltweit verfolgen Jahr für Jahr die größten Sportereignisse. Welche dies sind, berichten wir im Folgenden.

Superbowl

Der Superbowl gehört definitiv zu meistgeschauten Events. Weltweit verfolgen bis zu 800 Millionen Zuschauer das Finale der American-Football-Profiliga. In Deutschland wurde das Spiel dieses Jahr auf ProSieben gesendet, wodurch bei der Übertragung des Senders ein Marktanteil von 60,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht wurde – ein neuer Rekord. Bis zu zwei Millionen Zuschauer begleiteten dieses Jahr von Deutschland aus den Sieg der Los Angeles Rams über die Cincinnati Bangels. Neben dem Battle der besten Teams ist auch die Halbzeitshow berühmt und lockt viele Zuschauer an. Mit circa 120 Millionen Zuschauern gehört das Entertainment in der Spielpause zu den meistgesehenen Shows. In den letzten Jahren performten dort Stars wie Jennifer Lopez, Shakira, Katy Perry, Lady Gaga, Madonna und Coldplay. In diesem Jahr wurden die Fans von mehreren weltberühmten Rappern begeistert, darunter Eminem, Snoop Dogg und Dr. Dre.

Olympischen Spiele

Die Olympischen Sommerspiele vereinen zahlreiche Disziplinen, sodass für Fans sämtlicher Sportarten etwas dabei ist – insgesamt sind 41 bei dem internationalen Wettkampf zugelassen. Jahr für Jahr kommen außerdem neue hinzu. Seit 2020 sind auch Surfen, Baseball/Softball, Karate, Skateboard und Sportklettern olympische Disziplinen. Die Aufnahme dieser neuen Sportarten ermöglichte es in Tokyo bereits, 474 Athleten zusätzlich an den Spielen teilhaben zu lassen. Auch wenn die Olympischen Spiele jährlich für Kritik sorgen in Bezug auf Umweltsünden und viele weitere Faktoren, sind sie weiterhin ein bedeutendes Sportereignis, welches 500 Millionen Menschen verfolgen. Die Olympischen Sommerspiele werden das nächste Mal vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris stattfinden.

Fußball-Weltmeisterschaft

In den 1920er-Jahren hatten französische Fußballfunktionäre um Jules Rimet die Idee, ein Turnier mit der stärksten Fußballnationalmannschaft zu veranstalten. Der Austragungsmodus der Fußballweltmeisterschaften wurde im Laufe der Zeit übrigens immer wieder verändert. Auch die Technologie ist laut Sportwetten im Fußball eine komplett andere als damals. Gerade der VAR und die künstliche Intelligenz dahinter sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Die Fußball-WM vereint alle vier Jahre sämtliche Länder des Globus in den Stadien und vor den Bildschirmen. Kaum ein Sportereignis sorgt für so starken nationalen Zusammengehalt. Die WM 2018 wurde von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung verfolgt, was einen neuen Rekord darstellte – 3,57 Milliarden Menschen haben bei öffentlichen Veranstaltungen, in Privathaushalten, auf Streaming-Portalen und in den Stadien mitgefiebert.

Tour de France

Die Tour de France ist und bleibt das weltweit bekannteste Straßenradrennen. Vom 1. bis 24. Juli dieses Jahres findet die 109. Tour statt. Bereits seit 1903 wird die Tour jährlich veranstaltet – mit wenigen Ausnahmen und Verschiebungen, bedingt durch die Weltkriege und Corona. Nach den Olympischen Spielen und der Fußballweltmeisterschaft gilt die Tour de France als drittgrößtes Sportereignis der Welt und größtes jährlich stattfindendes sportliches Event. Mit ihren 21 täglichen Etappen zieht sie jährlich mehr als 3 Milliarden Menschen in ihren Bann. Die diesjährige Tour verspricht eine spannende Strecke durch die Alpen und die Pyrenäen nach Peyragudes und Hautacam.