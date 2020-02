Dienstag Themenabend für Oscar-Gewinner Brad Pitt auf Kabel Eins

Brad Pitt konnte bei den Oscars den Preis als bester Nebendarsteller mit nach Hause nehmen – aus diesem Anlass widmet Kabel Eins dem Hollywood-Star morgen einen Themenabend.

Es ist bereits der zweite Oscar für den der ewig-jugendlichen Sunnyboy: Brad Pitt erhielt für seine Rolle in „Once upon a Time in Hollywood“ die Auszeichnung als bester Nebendarsteller bei den diesjährigen Academy Awards.

Kabel Eins feiert diesen Erfolg feiern und zeigt morgen Abend ab 20.15 Uhr neben zwei Filmen eine Dokumentation, die Einblick in Brad Pitts Werdegang gibt.

Hier eine Übersicht des Themenabends bei Kabel Eins am 11. Februar:

20.15 Uhr: „Troja“ USA 2003, Abenteuer

23.35 Uhr: „Die Brad Pitt Story“ D 2020, Dokumentation

00.45 Uhr: „Sieben Jahre in Tibet“ USA 1997, Abenteuer