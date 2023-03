Diese Filmklassiker laufen an Ostern bei 3sat

Anzeige

An Ostern lädt das TV-Programm bei 3sat unter anderem zu einem Wiedersehen mit dem Filmklassiker „Frühstück bei Tiffany“ ein.

Anzeige

Insgesamt 17 Filme hebt der Sender 3sat in seinem diesjährigen Oster-Programm hervor. Die Auswahl der Titel reicht dabei von aktuelleren Filmen bis zurück in die 1950er und -60er. Am Karfreitag (7. April 2023) zeigt 3sat etwa um 17.05 Uhr Blake Edwards‘ „Frühstück bei Tiffany“ mit der Schauspielikone Audrey Hepburn. Der Film eröffnet zugleich das Osterprogramm von 3sat vom 7. bis 10. April. Bereits letztes Jahr spielte die Hepburn eine Hauptrolle im 3sat-Programm zu Ostern.

Ostern bei 3sat bietet nicht nur Filmklassiker

Am Ostermontag läuft dann zur Primetime ein weiterer Klassiker des Regisseurs: „Unternehmen Petticoat“ mit Cary Grant und Tony Curtis. Direkt im Anschluss folgen „Caprice“ mit Doris Day sowie Billy Wilders „Eins, zwei, drei“.

Su Ling (Irene Tsu) ist in „Caprice“ die Mitarbeiterin des wunderlichen Kosmetikforschers Stuart Clancy (Ray Walston) und hat ein Faible für ihren Chef. © ZDF/Leon Shamroy

Zu den weiteren älteren und neueren Filmen an Ostern gehören beispielsweise „Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers“, „Was vom Tage übrig blieb“ und „Das goldene Ufer“. Aber auch Märchenfilme, wie „Die goldene Gans“, „Der Uhrmacherlehrling“ (bei Ostersonntag), oder „Rumpelstilzchen“, „Der Zauberlehrling“ (bei am Osternmontag),

Quelle: 3sat