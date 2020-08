Diese Spiele der Champions League zeigt Sky in UHD – was gibt es bei DAZN?

Anzeige

Lange mussten die Fans bangen, dann beschloss die UEFA eine Fortsetzung der europäischen Pokalwettbewerbe im Sommer. Ab Freitag zeigen Sky und DAZN zunächst die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League – die Viertelfinals und Halbfinalpartien werden dann ausnahmsweise ohne Rückspiel vonstatten gehen.

Dabei ist noch nicht endgültig entschieden, welcher der beiden Anbieter die jeweiligen Viertelfinal-Partien exklusiv in voller Länge live zeigen darf. Letzteres wird von den Konstellationen abhängig sein, die durch die Endergebnisse der Achtelfinale entstehen. Welche der Viertelfinal-Partien Streamingdienst DAZN parallel zu Sky übertragen darf, hängt so an der Frage, ob der FC Bayern München die Runde der letzten Acht erreicht: Sollte dies der Fall sein, wird die Partie exklusiv bei Sky zu sehen sein.

Klar ist jedoch, dass beide Halbfinalpartien und auch das Finale der europäischen Königsklasse sowohl bei Sky als auch DAZN zu sehen sein werden. Hier eine Übersicht der bereits feststehenden Termine und Übertragungen:

Wer zeigt was? Die Finalphase der UEFA Champions League live auf Sky und DAZN

Achtelfinal-Rückspiele (7.-8.8.)

• Manchester City – Real Madrid am 7.8., 21.00 Uhr live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

• Juventus Turin – Olympique Lyon am 7.8., 21.00 Uhr, in der Original Sky Konferenz und live bei DAZN

• FC Bayern – FC Chelsea am 8.8., 21.00 Uhr, live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

• FC Barcelona – SSC Neapel am 8.8., 21.00 Uhr, in der Original Sky Konferenz und live bei DAZN

Auslosung Final-Turnier Viertelfinale (12.-15.8.)

• Viertelfinale 1: Sieger Real Madrid / Manchester City – Sieger Olympique Lyon / Juventus Turin am 15.8., 21.00 Uhr

• Viertelfinale 2: RB Leipzig – Atlético Madrid am 13.8., 21.00 Uhr live bei Sky

• Viertelfinale 3: Sieger SSC Neapel / FC Barcelona – Sieger Chelsea / Bayern München am 14.8., 21.00 Uhr

• Viertelfinale 4: Atalanta Bergamo – Paris Saint-Germain am 12.8., 21.00 Uhr live bei DAZN

Auslosung Halbfinale (18./19.8.)

• Halbfinale 1: 1. Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 3, am 19.8., 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und bei DAZN

• Halbfinale 2: 2. Sieger Viertelfinale 2 – Sieger Viertelfinale 4, am 18.8., 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und bei DAZN

Finale am 23.8., 21 Uhr auf Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und bei DAZN