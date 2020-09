Diese Spiele zeigt Sky in UHD HDR

Anzeige

Mit der Ankündigung, dass pro Wochenende künftig zwei Bundesliga Partien der höchsten deutschen Spielklasse in UHD-Qualität zu sehen sein werden, wollte Sky die Vorfreude auf den Saisonstart weiter in die Höhe treiben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Doch damit nicht genug. Es gibt dieses Wochenende noch mehr Live-Sport in UHD HDR – unter anderem auch ein Kracher aus der Premier League.

Insgesamt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 werden live und exklusiv in ultrascharfem UHD zu sehen sein – doppelt so viele wie bisher. Zusätzlich zeigt Sky jeweils ein Top-Spiel der 2. Bundesliga und der Premier League pro Spieltag in UHD. Erstmalig werden alle UHD-Spiele der Bundesliga auch in HDR (High Dynamic Range) übertragen. Die UHD-Spiele der Bundesliga werden erstmals auch in HDR (High Dynamic Range) ausgestrahlt.

Bei der Premiere von diesem Samstag bis Montag gehören am späten Sonntagnachmittag unter anderem Jürgen Klopps FC Liverpool und die deutsche Fraktion um Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner vom Chelsea dazu. Die Topspiele aus Bundesliga (BVB – Gladbach, Samstag) und 2. Bundesliga (Bochum – St. Pauli, Montag) sind natürlich auch Teil des Angebots. Den Anfang in UHD HDR macht jedoch die Partie Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin in wenigen Stunden auf Sky Sport Bundesliga UHD.

Diese Live-Übertragungen in UHD HDR gibt es an diesem Wochenende bei Sky:

Sky Sport Bundesliga UHD – Samstag, ab 15.15 Uhr: Werder Bremen – Hertha BSC Berlin

Sky Sport Bundesliga UHD – Samstag, ab 17.30 Uhr: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach

Sky Sport UHD – Sonntag, ab 14 Uhr: Formel 1 Grand Prix der Toskana

Sky Sport UHD – Sonntag, ab 17 Uhr: FC Chelsea – FC Liverpool

Sky Sport Bundesliga UHD – Montag, ab 20 Uhr: VfL Bochum – FC St. Pauli

HDR bietet den Zuschauern noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast (unter anderem schon anno 2017 auf DIGITAL FERNSEHEN besprochen). Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte HD/UHD-Option.