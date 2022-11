„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: TV-Termine vor und an Weihnachten 2022

Anzeige

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört zu Weihnachten wie Gänsebraten: Auch dieses Jahr läuft der Klassiker wieder mehrmals in der Adventszeit sowie an den Feiertagen und darüber hinaus. Hier der bisherige Stand:

Die erste Ausstrahlung von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ vor Weihnachten erfolgt am 1. Adventssonntag (27. November) um 15.35 Uhr im Ersten. Am 2. Advent läuft der Film gleich zweimal, um 12 Uhr im WDR und 15.05 Uhr im BR-Fernsehen.

Der MDR, seit Ewigkeiten eigentlich der Haussender für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ steigt am 3. Advent (11. Dezember) um 16.35 Uhr mit in den Märchen-Reigen ein. Es ist davon auszugehen, dass sich hier noch zahlreiche weitere Sendetermine ergeben werden. Die Sendeanstalt informiert standesgemäß umfangreich auf seiner Internetpräsenz, verrät aber noch nicht, wann weitere Ausstrahlungen stattfinden.

Wie steht es um die Online-Verfügbarkeit von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“?

Noch steht der Film nicht in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken kostenlos zum Abruf bereit. Natürlich kann man „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aber natürlich annähernd überall leihen und kaufen. Ohne Zusatzkosten bieten Netflix, MagentaTV und ARD Plus den Märchen-Klassiker an.

Amazon Freevee zeigt derweil die norwegische Neuverfilmung von 2021 ab nächster Woche kostenlos. Von Fans und Kritik wurde der Streifen mit überraschend viel Lob versehen. Für Fans, die es nicht abwarten können, bis das Original bei den Öffentlich-Rechtlichen läuft, könnte es also eine Überlegung Wert sein, mal bei Amazons Gratis-Streamingdienst vorbeizuschauen.

Hinweis: Weitere Sendetermine werden nach Veröffentlichung hinzugefügt.

