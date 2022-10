„Auf Achse“, Alf und andere Klassiker aktuelle Gratis-Highlights bei Freevee

Anzeige

Amazon hat seinen Kostenlos-Streamingdienst Freevee vor knapp drei Monaten gestartet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Da ist es an der Zeit mal zu schauen, was dort zur Zeit feilgeboten wird. Erstes Fazit: Positiv überrascht!

Anzeige

Wer liebt ihn nicht, Manfred Krug? In einer seiner vielen Paraderollen begeisterte der schauspielerische Tausendsassa ab 1978 in fünf Staffeln „Auf Achse“. Ebendiese 73 Folgen gibt es zur Zeit bei Freevee zum Nulltarif, ausgenommen ist lediglich die unter vielen Fans etwas verpönte sechste Staffel mit Armin Rohde. Wahre Meersdonk-Fans sollten also ruhig mal einen Blick wagen.

Amazon spielt auf Freevee auch exklusive Originals wie „Troppo“ aus

Im Oktober gibt es außerdem auch wieder ein neues Freevee-Original zu entdecken – eine Krimi-Serie aus der Feder von Bestseller-Autorin Candice Fox. „Troppo“ erzählt dabei die Geschichte von Ted Conkaffey, gespielt von Thomas Jane (bekannt aus „The Expanse & The Vanished“). Ted ist ein ehemaliger Polizist, der fälschlicherweise beschuldigt wird, ein schreckliches Verbrechen begangen zu haben und sich deshalb in North Queensland (Australien) versteckt. Start der 1. Staffel war am 21. Oktober. Auf der Serien-Seite gesellen sich zudem noch alle Folgen „Alf“ und „O.C. California“ hinzu.

Darüber hinaus gibt es auch jede Menge Kino-Programm von der Hunter S. Thompson-Verfilmung „Fear and Loathing in Las Vegas“ bis „Unterwegs nach Cold Mountain“, für den Renee Zellweger eins den Oscar als beste Nebendarstellerin einheimste. Besonders hervorzuheben ist außerdem sicherlich noch der Hitchcock Klassiker „Die Vögel“.

Hitchcocks „Die Vögel“ und Johnny Depp in „Fear and Loathing in Las Vegas“

Im November kommt derweil wenig Erquickliches hinzu. Sieht man einmal ab von Serien wie „From Dusk till Dawn“ (jeweils Staffel 1-3) oder Filmen wie „Sin City 2 – A Dame to Kill for“ (Start: 4. November) oder „Jeepers Creepers 2 und 3“ (24. November) ab. Am meisten hebt sich hier noch der Comedy-Film „MacGruber“ mit dem unverwechselbaren, einstigen „Saturday Night Live“-Star Will Forte in der an „MacGyver“ angelehnten Hauptrolle.

TV-Serien

Die Slawen – das Feuer der Macht

OC. California – Staffel 1 bis 4

ALF – Staffel 1 bis 4

Kajok – Staffel 1

Alle hassen Chris – Staffel 1 bis 4

Verfügbar ab 01. November 2022:

Pfad des Kriegers – Alle Staffeln

Verfügbar ab 02. November 2022:

From Dusk Till Dawn – Staffel 1 – 3

Verfügbar ab 15. November 2022:

The Blackout – Staffel 1



Filme

Belleville Cop

Der Krieg des Charlie Wilson

Elizabeth

Nachtfalken

Primal

The Baytown Outlaws

Red Rock West

Ein Fremder ohne Namen

Der Duft von wildem Thymian

Big Fish & Begonia

MILF – Ferien mit Happy End

Die Vögel

Empire State

Vergiss mein nicht

The Last Full Measure – Keiner bleibt zurück

Brüno

Fear and Loathing in Las Vegas

IP Man – Kung Fu Master

State of Violence



Verfügbar ab 28. Oktober:

Ein letzter Job

Shopgirl



Verfügbar ab 30. Oktober:

Chucky’s Baby

Curse Of Chucky



Verfügbar ab 31. Oktober:

Unterwegs nach Cold Mountain

Verfügbar ab 1. November:

Slither

MacGruber

Meine teuflischen Nachbarn

Rumble Fish

Don’t knock Twice



Verfügbar ab 2. November:

Beyond Skyline



Verfügbar ab 3. November:

Happy Christmas

Ip Man



Verfügbar ab 4. November:

Sin City 2 – A Dame to Kill for



Verfügbar ab 5. November:

Level 16



Verfügbar ab 6. November:

Devil’s Candy



Verfügbar ab 7. November:

Midnight Run – 5 Tage bis Mitternacht



Verfügbar ab 9. November:

Für immer Single?



Verfügbar ab 10. November:

Ip Man 2

Ip Man – Final Fight



Verfügbar ab 13. November:

The First King: Romulus & Remus



Verfügbar ab 16. November:

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

The Kids Are All Right



Verfügbar ab 17. November:

Look Away



Verfügbar ab 18. November:

Man of Tai Chi



Verfügbar ab 19. November:

Contraband



Verfügbar ab 20. November:

American Ultra



Verfügbar ab 21. November:

My All-American



Verfügbar ab 22. November:

Promised Land



Verfügbar ab 23. November:

Shock and Awe



Verfügbar ab 24. November:

Jeepers Creepers 2

Jeepers Creepers 3



Verfügbar ab 25. November:

Giant Little Ones



Verfügbar ab 26. November:

Anna Karenina



Verfügbar ab 27. November:

Der Heiler – Glaube an das Wunder in Dir



Verfügbar ab 28. November:

Incarnate – Teuflische Besessenheit



Verfügbar ab 29. November:

Beach Bum



Verfügbar ab 30. November:

Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt

Amazon Freevee ist ein werbeunterstützter Video-Streaming-Service und bietet Leuten (mit und) ohne Prime-Mitgliedschaft eine Premium-Auswahl an Filmen und Serienepisoden, darunter auch exklusive Original Serien, ohne zusätzliche Kosten.

Bildquelle: df-freevee-logo: Amazon