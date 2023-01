Dschungelcamp 2023: Neubesetzung kurz vor Staffelstart

Anzeige

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde die Liste der Promis, die in das Dschungelcamp ziehen, neu sortiert.

Überraschend wird Djamila Rowe in den australischen Dschungel ziehen. Das teilte RTL am Donnerstag mit. Bereits seit einigen Tagen kursierte die Nachricht, Rowe stünde als Ersatzkandidatin in Down Under parat. Rowe wurde einst in der Boulevardpresse als „Botschaftsluder“ bekannt und kämpfte bereits 2021 in der RTL-„Dschungelshow“ um den Einzug in das Dschungelcamp. Damals verlor sie gegen Filip Pavlovic, der vergangenes Jahr den australischen Busch als Sieger verließ. Jetzt bekommt sie ihre Chance, um sich in dem Kultformat zu behaupten.

Diese Stars sind 2023 im Dschungelcamp

Neben Djamila Rowe ziehen laut RTL-Informationen nun folgende Prominente in das Dschungelcamp: Cecilia Asoro, Jolina Mennen, Tessa Bergmeier, Verena Kerth, Jana Pallaske und Claudia Effenberg. Außerdem mit dabei sind Gigi Birofio, Cosimo Citiolo, Papis Loveday, Lucas Cordalis und Markus Mörl. Die Teilnahme von Gigi Birofio war zuletzt noch ungewiss, da sich der Reality-Star mit dem Coronavirus infiziert hatte. Inzwischen gab RTL jedoch Entwarnung. Birofio sei wieder negativ, hieß es am Donnerstagmorgen.

Djamila Rowe (55) springt spontan im Dschungelcamp ein. Foto: RTL

Was ist mit Martin Semmelrogge?

Wer die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten aufmerksam gelesen hat, wird allerdings festgestellt haben, dass einer fehlt: Martin Semmelrogge. Auch um den Schauspieler herrschte in den vergangenen Tagen allerlei Verunsicherung, da dieser immer noch nicht in Australien gelandet war. Spekuliert wurde in der Presse unter anderem über mögliche Probleme mit den Behörden bei der Einreise. Djamila Rowe scheint also nun der Ersatz für den Schauspieler zu sein. Ein offizielles Update zu Martin Semmelrogge will RTL in der ersten Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Freitagabend geben. Staffelstart ist um 21.30 Uhr im linearen TV und bei RTL+.

Quelle: RTL

Bildquelle: dschungelcamp-2023: RTL