„Das Duell um die Welt“ bekommt neuen Sendeplatz

Die neue Folge von „Das Duell um die Welt“ startet bei ProSieben kommende Woche auf einem neuen Sendeplatz. Zudem sind jetzt die Kandidaten offiziell.

Normalerweise war die Joko-und-Klaas-Sendung „Duell um die Welt“ bei ihrer Ausstrahlung immer eine Konstante der Samstagabend-Primetime bei ProSieben. Bei der neuen Folge, die kommende Woche ausgestrahlt wird, soll sich das nun ändern. Während die ProSiebenSat.1 Gruppe nämlich am Samstag, den 27. Februar, in die neue Staffel von „The Voice Kids“ startet, weichen Joko und Klaas ausnahmsweise auf den Freitag aus.

Die neue Ausgabe der Show läuft dementsprechend am 26. Februar um 20.15 Uhr gleichzeitig auf ProSieben und auf Joyn. Ein gewagter Schachzug, denn damit geht ProSieben in direkte Konkurrenz zu der RTL-Erfolgssendung „Let’s Dance„, die ab diesem Abend wieder neue Promis auf das Tanzparkett zieht.

Inzwischen hat ProSieben auch verkündet, welche prominenten Kandidatinnen und Kandidaten sich den extremen Aufgaben von Joko und Klaas stellen und um die Welt reisen werden. So treten im neuen „Duell um die Welt“ für Joko das Model Stefanie Giesinger und der Sänger Bosse an. In Team Klaas kämpfen derweil Moderator Jan Köppen und Autor Micky Beisenherz.

Wie der Sender mitteilt, wurden alle Duelle unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert.