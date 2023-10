Eishockey: NHL-Saison startet heute live bei Sky

Anzeige

Die US-amerikanische Eishockey-Liga NHL startet heute in die neue Saison. Sky Sport überträgt rund 300 Spiele live, zum Großteil exklusiv.

Am 10. Oktober startet die NHL in die Spielzeit 2023/24. Sky Sport zeigt rund 300 Partien live und in Deutschland überwiegend exklusiv. In der Regel zeigt Sky ein Spiel pro Tag live. Die NHL-Übertragungen bei Sky Sport sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go. Auch via Wow lässt sich die NHL streamen.

Alle Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Ausgewählte Spiele, insbesondere die des „NHL Saturday“ und „NHL Sunday“ sowie der Stanley Cup Playoffs, werden zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

Zusätzlich zu den Live-Übertragungen beschäftigt sich die Sendung „Sin-O-Rama – Dein NHL Magazin“ mit Themen rund um die Eishockey-Liga. Das Format läuft zweimal im Monat bei Sky Sport News. Sky Sport zeigt zudem täglich die Highlight-Sendung „NHL On the Fly“, regulär um 14.00 Uhr. Außerdem sind zwischen 11.00 und 12.00 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings und Ottawa Senators zu sehen. Dadurch will Sky die NHL-Partien abdecken, die in Deutschland zu ungünstigen Nachtzeiten live laufen – sowie jene, die Sky nicht live überträgt.

NHL: 19 Spiele live bei Sky in den ersten 14 Tagen

In den ersten zwei Wochen der neuen Saison wird Sky Sport 19 Partien live übertragen. Los geht es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit den Eröffnungsspielen zwischen den Tampa Bay Lightning und den Nashville Predators (ab 23.30 Uhr) sowie Titelverteidiger Vegas Golden Knights und den Seattle Kraken (ab 4.30 Uhr). In der darauffolgenden Nacht (ab 4.00 Uhr) steht das erste Saisonspiel von Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks auf dem Programm.

Weitere Highlights der ersten Wochen der neuen Saison sind zwei Samstage (14. und 21. Oktober) mit jeweils drei Live-Partien in Serie ab 19.00 Uhr. Darunter etwa die Begegnungen der Ottawa Senators mit Tim Stützle gegen die Philadelphia Flyers sowie das Heimspiel der Senators gegen die Detroit Red Wings mit Moritz Seider, die jeweils ab 19.00 Uhr und mit deutschem Kommentar übertragen werden.

Zur Einstimmung auf die neue Saison zeigt Sky Sport News am Dienstag, 10. Oktober, ab 18.30 Uhr ein „Spezial – der Saisonstart“.

Quelle: Sky

