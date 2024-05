Eishockey WM: Deutschland – Kasachstan heute live im Free-TV und Stream

Die Eishockey WM in Tschechien geht weiter, Deutschland trifft heute in der Vorrunde auf Kasachstan. Das Spiel läuft live im Free-TV und im Stream.

Am 10. Mai startete die Eishockey WM in Tschechien, wie auch DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Deutschland hat mit Schweden, der USA oder auch der Slowakei starke Gegener in der eigenen Gruppe und hängt derzeit auf dem fünften Platz im Gruppenmittelfeld fest. Der Start in die WM gestaltete sich zunächst eher holprig. Bei der letzten Partie gegen Lettland konnte Deutschland jedoch einen phänomenalen 8:1-Sieg verbuchen – der höchste Vorrunden-Sieg, den je eine deutsche Nationalmannschaft im Eishockey errungen hat. Heute steht das Spiel Deutschland gegen Kasachstan an.

Deutschland geht heute als Favorit in die Partie und braucht dringend einen Sieg, um noch eine Chance zu haben, die Vorrunde zu überstehen. Es ist der 5. Spieltag der Gruppe B. Das Match startet heute um 16.20 Uhr. Übertragen wird die Partie sowohl im Free TV als auch im Live-Stream. Es gibt insgesamt verschiedene kostenlose, aber auch kostenpflichtige Möglichkeiten das Match heute zu verfolgen.

Deutschland – Kasachstan heute bei ProSieben, MagentaSport und weiteren

Das ProSieben-Team für die Eishockey-WM 2024. © ProSiebenSat.1

Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete, werden alle deutschen Partien der Eishockey WM im Free TV live auf ProSieben und ProSieben Maxx übertragen. Die Übetragung des Spiels Deutschland gegen Kasachstan startet heute um 15.45 Uhr auf ProSieben. Auch im Live-Stream auf Joyn kann das Deutschland-Spiel heute verfolgt werden. Eine weitere kostenlose Möglichkeit ist ein Live-Stream auf ran.de.

Auch im Pay-TV kann die Eishockey WM heute angeschaut werden, so zum Beispiel bei Sportdeutschland.TV und MagentaSport. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Sportdeutschland.TV hat sich zudem die Rechte an allen Spielen der Eishockey WM 2024 gesichert, nicht nur an den Partien mit der deutschen Nationalmannschaft. MagentaSport zeigt das heutige Match Deutschland gegen Kasachstan sowohl im Live-Stream als auch im linearen Programm.

