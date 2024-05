Eishockey-WM startet heute mit Deutschland – dreierlei Live-Übertragungen

TV, IPTV sowie mehrere Livestreams: Die Eishockey-Mationalmannschaft lässt sich beim heute beginnenden WM-Turnier in Tschechien auf vielen Wegen live verfolgen.

Eishockey-Fans können die wichtigen Spiele der Weltmeisterschaft kostenfrei sehen. Alle deutschen Partien sowie die K.o.-Spiele werden bei ProSieben gezeigt. Der Free-TV-Sender übertragt nach eigenen Angaben 30 Begegnungen bei ProSieben und ProSieben Maxx live sowie im Internet bei Joyn.

Deutschland sowohl Freitag als auch Samstag live bei der Eishockey-WM im Einsatz

Alle 64 Begegnungen der WM 2024 in Tschechien zeigt zudem der kostenpflichtige Online-Anbieter Sportdeutschland.TV, der zu DOSB New Media gehört.

Durch eine Kooperation mit Sportdeutschland TV wird die Telekom den Kunden des Senders MagentaSport ebenfalls Live-Spiele zeigen. Um diese Partien handelt es sich dabei:

WM-Gruppenspiele bei MagentaSport

Freitag, 10. Mai, ab 16 Uhr: Slowakei-Deutschland

Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr: USA-Deutschland

Sonntag, 12. Mai, ab 20.10 Uhr: Schweden -Polen

Montag, 13. Mai, ab 20 Uhr: Deutschland-Schweden

Dienstag, 14. Mai, ab 20.10 Uhr: Polen-Frankreich

Mittwoch, 15. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland-Lettland

Donnerstag, 16. Mai, ab 20.10 Uhr: USA-Frankreich

Freitag, 17. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland- Kasachstan

Samstag, 18. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland-Polen

Sonntag, 19. Mai, ab 20.10 Uhr: Slowakei-Lettland

Montag, 20. Mai, ab 201.10 Uhr: Kasachstan-Polen

Dienstag, 21. Mai, ab 12 Uhr: Frankreich-Deutschland

Dienstag, 21. Mai, ab 20.10: Schweden-Slowakei

WM-Finalrunde 23.-26.Mai

Donnerstag, 23. Mai: 2 x Viertelfinale (ab 16.20 Uhr/20.00 Uhr)

Samstag, 25. Mai: 2x Halbfinale (ab 14.00 Uhr/18.00 Uhr)

Sonntag, 26. Mai: Spiel um Platz 3 (ab 15 Uhr), Finale (ab 20 Uhr)

Insgesamt also 21 Partien, darunter alle deutschen Begegnungen, zwei Viertelfinals, die Halbfinals und das Endspiel, werden via MagentaTV kostenpflichtig übertragen. Im Gegensatz zu diversen internationalen TV-Paket, die aktuell gratis bei der Telekom zu haben sind. Mehr dazu in diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Mittwoch.

