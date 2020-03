Erste Disney+ Serie heute als Vorab-Premiere beim Disney Channel

Mit einer Serienumsetzung von „High School Musical“ wird diesen Freitag die Deutschland-Ära von Disney+ eingeläutet. Und das quasi hausintern im Free-TV beim Disney Channel.

High School Musical geht in eine neue Runde: Quasi überpünktlich zum Start des neuen Streamingdienstes Disney+ am kommenden Dienstag werden an diesem Wochenende die ersten beiden Episoden der neuen Serie „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ im Free-TV auf dem Disney Channel gezeigt.

Folge 1 läuft heute um 19.40 Uhr, Folge 2 folgt am morgigen Samstag zur gleichen Sendezeit. Garniert wird die Premiere – was Disney+ Inhalte in Deutschland betrifft – von den drei „High School Musical“-Spielfilmen, von denen Teil 1 und 2 diesen Freitagabend gezeigt werden und der dritte Teil zur Prime Time am Samstag laufen wird. Darüber hinaus werden die beiden ersten Folgen der neuen Serie im Laufe beider Abende auch noch als Wiederholungen gezeigt.

„High School Musical: Das Musical: Die Serie“ ist eine moderne, dokuartige Adaption des Kultfilms mit einem Soundtrack, der sowohl neun neue Lieder als auch eine Hommage an die beliebten Lieder aus dem ursprünglichen Film enthält. Zum Inhalt: Die nächste Generation von High School Kids und ihre Theaterlehrerin wagen sich fast 15 Jahre nach der Premiere des Films an eine Bühnenversion. Neue Gesichter sollen dabei frischen Wind in die Rollen von Gabriella, Troy und dem Rest der Bande bringen.

Und aufgepasst! Wer eher zur Star-Wars-Fraktion gehört, kann sich auf ein ähnliches Event am Sonntag bei ProSieben freuen. Dort wird die Serie „The Mandalorian“ zusammen mit der erstmaligen Ausstrahlung von Episode VIII „Die Letzten Jedi“ im Free-TV uraufgeführt.

