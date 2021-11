„Fast and Furious 9“ schon bald bei Sky – auch in UHD

Anzeige

Der Film legte in den wiedereröffneten Kinos einen Sensationsstart hin – jetzt kommt er schon zu Sky: Der Actionhit „Fast and Furious 9“ startet bereits am 10. Dezember im Sky Cinema Paket.

Das neue Vollgas-Abenteuer um Vin Diesel als Dom Toretto und seine Crew lockte im Sommer überraschend viele Zuschauer in die Kinos, jetzt kommt er baldd zu Sky. „Fast & Furious 9“ ist mit Sky Q auch in UHD Qualität abrufbar und auch bei Sky Ticket verfügbar.

Über „Fast and Furious 9“

Zu Beginn seines neuen Abenteuers ist Dom Toretto (Vin Diesel) abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land. Doch Dom und Letty wissen sehr genau: Ihr friedliches Idyll ist ständig in Gefahr. Diesmal ist Dom durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, beschützen will. Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Verschwörung zu stoppen, deren Anführer der skrupelloseste Auftragskiller ist, dem sie bisher begegnet sind. Und das ist noch nicht alles: Es handelt sich dabei um Doms verloren geglaubten Bruder Jakob (John Cena).

