„Frühstücksfernsehen“ zum Jubiläum auf allen ProSiebenSat.1-Sendern

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ steht kurz vor seinem 35. Jubiläum. Zum Jahrestag hat sich die ProSiebenSat.1-Senderfamilie etwas besonderes ausgedacht, und strahlt die Sendung parallel auf allen Kanälen aus.

Besondere Jubiläen sollen ja bekanntlich besondere Maßnahmen erfordern: Das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ feiert im Oktober 2022 seinen 35. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird die erfolgreichste und älteste Morningshow im deutschen Fernsehen am 4. Oktober mit einer einmaligen Aktion parallel auf allen sieben Sendern der Seven.One Entertainment Group live zu sehen sein: in Sat.1, auf ProSieben, bei Kabel Eins, bei Sat.1 Gold, auf ProSieben Maxx, auf Sixx und bei Kabel Eins Doku.

„Frühstücksfernsehen“ am 4. Oktober parallel auf sieben Sendern

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: „Seit 35 Jahren so unfassbar erfolgreich – das muss gefeiert werden! Und zwar nicht nur beim Haussender Sat.1, auch ProSieben, Kabel Eins, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, Sixx und Kabel Eins Doku lassen das #FFS mit der gemeinsamen Liveübertragung hochleben.“ In der Tat behauptet das Format bereits seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, den Platz an der Sonne, wenn es um die Marktanteile der TV-Magazine am frühesten Morgen geht.

Das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ läuft montags bis freitags ab 5.30 Uhr, Sonntags-Pendant ab 9 Uhr in Sat.1 und auf Joyn. Produziert wird das Format von MAZ & MORE TV Produktion.

