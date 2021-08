Gedenkfeier zum Mauerbau diese Woche live im ZDF

Anzeige

Das ZDF wird die zentrale Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Mauerbaus live aus Berlin übertragen. Neben dem Bundespräsidenten und dem regierenden Bürgermeister von Berlin kommen auch Zeitzeuginnen zu Wort.

Am 13. August wird das ZDF von 9.50 Uhr bis 11.30 Uhr die zentrale Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Mauerbaus in Berlin live im Fernsehen übertragen. Zu diesem Anlass werden vor der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße Bundespräsident Steinmeier und der regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller jeweils eine Rede halten. Zusätzlich sollen die Zeitzeuginnen Renate Werwigk-Schneider und Brigitta Heinrich zu Wort kommen.

Die Moderation der Live-Übertragung der Gedenkfeier übernimmt Linda Kierstan, nach ZDF-Angaben hat diese die Zeitzeugin des Mauerbaus Elke Rosin im Gespräch. Direkt im Anschluss an die Übertragung, die mit einer Kranzniederlegung vor der Gedenkstätte Berliner Mauer enden soll, zeigt das ZDF um 11.30 Uhr die Dokumentation „Grenzgänger – Spurensuche am ehemaligen Todesstreifen“. Bereits am 11. August lief um 0.55 Uhr „Am Todesstreifen – DDR-Grenzer erzählen“. Weitere Inhalte zum Thema Mauerbau finden sich in der ZDF Mediathek.

Lesen Sie auch den Artikel zum Themenabend Mauerbau im Ersten auf DIGTAL FERNSEHEN.