Die Fußball-Woche im TV: Nicht nur bei der EM sind die Paarungen der Vorschlussrunde ermittelt, mittlerweile steht auch das Halbfinale bei Copa America fest.

Bei der südamerikanischen Kontinental-Meisterschaft kann es zum Traumfinale Messi vs. Neymar kommen. Denn Argentinien als auch Brasilien stehen im Halbfinale. Zuerst spielen in der Nacht auf Dienstag um 1 Uhr (MEZ) die Gastgeber vom Zuckerhut gegen Peru. Tags darauf treten Messi und Co. um 3 Uhr gegen Kolumbien an. Das Finale steigt – wie bei der EM – am 11. Juli, in diesem Fall jedoch schon um 2 Uhr im Maracana in Rio de Janeiro.

OneFootball bietet die Spiele der Copa America kostenlos im Internet mit englischer Sprachausgabe an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Sportdigital Fussball zeigt sie live im Pay-TV mit deutschem Kommentar. Der Sender ist in den Pay-TV Paketen der digitalen Satelliten-, Kabel- und IPTV-Anbieter u.a. über die nachfolgenden Distributionspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu empfangen: Vodafone, Sky, HD Plus, Telekom Entertain, Amazon Channels, WilhelmTel, PŸUR, NetCologne, Waipu-TV, 1&1, Magenta AT, A1 TV, HD Austria, UPC Cablecom, Salt, Zattoo Plus, Digiturk sowie über WebTV und als Pay-Per-View bei Onefootball.

EM-Halbfinale: Topspiel in der ARD

In hiesigen Gefilden heißen die Halbfinal-Paarungen Italien – Spanien und England – Dänemark. Gespielt wird am ebenfalls am Dienstag und Mittwoch in Wembley. Das Duell zwischen Top-Favorit Italien und Spanien läuft dabei am Dienstag um 21 Uhr im Ersten. Das ZDF bekommt das vermeintlich etwas weniger attraktive Spiel zwischen dem „Gastgeber“ England und dem Überraschungsteam der Dänen, am Mittwoch zur gleichen Zeit.

Beide Halbfinal-Spiele sind auch bei MagentaTV live zu sehen. Beim TV-Angebot der Telekom kann man das gesamte Turnier auch in UHD verfolgen.