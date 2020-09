Handball: Finaltag des BGV-Cup gleich live im TV und Stream

Anzeige

Während die Fußball-Ligen langsam wieder anrollen, gibt es auch für Handball-Fans schon etwas zu sehen: Das Finalspiel des BGV-Cup in Stuttgart sowie das Spiel um den dritten Platz sind heute im Fernsehen und Live-Stream empfangbar.

Die Rhein-Neckar Löwen konnten sich ihr Final-Ticket mit einem klaren Ergebnis gegen Göppingen erspielen, Balingen-Weilstetten schaffte es mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem Tor ins Endspiel. Der knapp unterlege TVB Stuttgart darf allerdings auch heute nochmal ran: Um 16.00 Uhr wird nach der Austragung des Cup-Finals noch das Spiel um Platz drei nachgelegt.

Um 13.15 Uhr wird in der Stuttgarter Porsche-Arena das Finale des BGV-Cups zwischen den Rhein-Neckar Löwen und HBW Balingen-Weilstetten ausgetragen – und Fans können auf allen Kanälen dabei sein: Im obigen Youtube-Link läuft bereits der Countdown zur Übertragung. Auch das SWR-Fernsehen ist bereits ab 13.00 Uhr auf Sendung und bietet die Partie ebenfalls live im SWR Sport Livestream an. Das Spiel um Platz drei ist ebenfalls in den Livestreams von SWR und Youtube zu sehen.

Der Finaltag in der Übersicht:

13:00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen – HBW Balingen-Weilstetten (Finale)

live im SWR Fernsehen (Anpfiff 13.15 Uhr), im SWR Sport Livestream & YouTube



16:00 Uhr: FA Göppingen – TVB Stuttgart (Spiel um Platz 3)

im SWR Sport Livestream & YouTube)