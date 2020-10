HD Plus: Das sind die UHD-Highlights im Oktober

Anzeige

Von „Alles was zählt“ bis Formel 1: Mit HD Plus stehen im Oktober wieder einige ausgewählte neu Highlights in UHD-Qualität zur Verfügung.

So wird ab dem 5. Oktober die langjährige Erfolgs-Soap „Alles was zählt“ von RTL erstmals in UHD zu sehen sein. Immer montags bis freitags können Fans mit RTL UHD die intriganten Liebeswirren und Machtspielchen im Steinkamp-Zentrum in bester Bildqualität verfolgen. Im Film- und Serienbereich steht außerdem „Rabenmütter“ in UHD zur Verfügung. Am 23. und 30. Oktober sowie am 6. November gibt es darin auf UHD1 immer um 23.15 Uhr Mütter am Rande des Wahnsinns zu erleben.

In der Doku-Sparte wartet auf alle Fans von „Abenteuer Leben am Sonntag“ die Folge „anpacken oder aufgeben“. Start ist am 18. Oktober um 22.15 Uhr auf UHD1. Einige Tage später, am 25. Oktober, meldet sich „Galileo“ mit einer Spezialausgabe über Singapur zurück. Um 19.15 Uhr geht es auf UHD1 mit Stefan Gödde durch die Stadt der Superlative.

Umfangreiches Sport-Programm

Auch das Sportprogramm hält einige UHD-Highlights bereit. So gibt es vom 27. September bis 11. Oktober die French Open auf UHD1 täglich zu sehen. Am 8. und 9. Oktober findet das 1. und 2. Halbfinale der Frauen und Männer statt. Am 10. steigt das große Finale der Frauen, die Männer folgen einen Tag später. Für alle Fußballfans zeigt RTL UHD am 7.10. um 20.15 Uhr live das Fußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei.

Darüber hinaus wird bei RTL UHD auch der Grand Prix der Eifel übertragen. Am 11. Oktober ab 15 Uhr gibt es das deutsche Formel-1-Comeback am Nürburgring zu sehen. Am 25. Oktober folgt um 15 Uhr der Portugal Grand Prix.