Vierstündige Heavy-Metal-Show bei RTLZwei mit den Scorpions, Doro und Co.

Anzeige

Große E-Gitarren-Gala zur Primetime: EMP präsentiert auf RTLZwei eine abendfüllende Heavy-Metal-Show mit hochkarätigen Stargästen wie den Scorpions, Hansi Kürsch und Electric Callboy.

Anzeige

läutet RTLZWEI mit den „Harten Wochen“ den Rock Summer ein! Auch die kommende Ausgabe der Erfolgsshow „Pop Giganten“ steht ganz im Zeichen des Metal: Unter dem Motto „Pop Giganten: Hard ‚N Heavy“ rückt RTLZwei mit der Unterstützung von EMP, Europas Nummer 1 E-Commerce Company in Rock & Entertainment Merchandising, die harte Gitarrenmusik ins wohlverdiente Rampenlicht.

Am 23. Juli werden zur Primetime um 20.15 Uhr Szenegrößen wie Angela Gossow (Arch Enemy), Thomas Jensen (Wacken), Doro, Hansi Kürsch (Blind Guardian), Scorpions, Simone Simons (Epica), David Friedrich (Electric Callboy), Suzi Quatro, Alex Gernandt und Markus Kavka Anekdoten und Wissenshäppchen aus ihrem von harten Sounds geprägten Leben zum Besten geben. Von Old-School-Klassikern und Kultbands wie Deep Purple, Nazareth, Guns ‚N‘ Roses, Rammstein, Motörhead, Iron Maiden und Black Sabbath über Helden der jüngeren Rockgeschichte wie Disturbed, Arch Enemy, Electric Callboy oder Epica kommen Bands und Songs zur Sprache, mit denen jeder waschechte Metalhead etwas verbindet.

Heavy Metal zur RTLZwei-Prime-Time

„Bei anderen Sendern wird am Samstagabend geschunkelt, bei RTLZzwei ist Headbanging angesagt. Es war überfällig, dass Heavy Metal im TV die große Primetime-Stage erobert – und wie! Wir haben die Giganten der Szene in einer Show und das Ganze wird aufmerksamkeitsstark präsentiert von EMP“, so Thomas Elbracht, Leiter Music & Live Entertainment RTLZwei.

Die etwa 4-stündige Sendung wird präsentiert von EMP, wo man sich bereits sehr auf den Abend freut, wie Alexandra Scheerschmidt, Team Lead Brand & Event bei EMP, unterstreicht: „Wir freuen uns nicht nur darüber, dass RTLZwei der Metalszene die wohlverdiente Bühne für einen Samstagabend überlässt, sondern natürlich auch ganz besonders darüber, dass EMP diese Ausgabe der ‚Pop Giganten‘ präsentieren darf – denn die Sichtbarkeit und Wertschätzung für unsere Metalfamilie liegt uns allen sehr am Herzen.“

Quelle: EMP

Bildquelle: df-heavy-metal-show-rtlzwei-emp: EMP