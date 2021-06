Dieser Sender zeigt die „Schweigen der Lämmer“-Serie „Clarice“ in Deutschland

Anzeige

Trotz mäßigen Erfolgs in den USA kommt die Thriller-Serie „Clarice“ demnächst nach Deutschland. Jetzt steht fest, wo die Fortsetzung von „Das Schweigen der Lämmer“ laufen wird.

Anfang des Jahres hatte sich die ProSiebenSat.1 Group die Rechte an „Clarice“ gesichert. Jetzt ist bekannt, dass die Thriller-Serie künftig donnerstags bei Sat.1 laufen wird, auch wenn ein konkreter Ausstrahlungstermin noch nicht kommuniziert wurde. Den Serienstart kündigte der Privatsender jüngst in einer aktuellen Programmvorschau an. In den USA hatte die Show bereits im Februar Premiere bei CBS, stieß dort allerdings auf kein sonderlich großes Echo.

„Clarice“ ist eine Fortsetzung des Klassikers „Das Schweigen der Lämmer“, setzt aber nicht dezidiert dessen Handlung fort. Vielmehr taucht die Serie weiter in die Welt von Protagonistin Clarice Starling ein. Die verkörperte damals Jodie Foster, in der Serie schlüpft nun Rebecca Breeds in die berühmte Rolle.

Die Serienhandlung soll im Jahr 1993 einsetzen, ein halbes Jahr nach den Ereignissen des Oscar-prämierten „Das Schweigen der Lämmer„. Buffalo Bill und Hannibal Lecter konnte man das Handwerk legen. Im Vordergrund steht nun eine bisher unerzählte, persönliche Geschichte von Clarice Starling. Ergründet werden soll dabei unter anderem, woher ihr Talent rührt, eine Beziehung zu den monströsesten Straftätern aufzubauen. In der Zwischenzeit wird Clarice immer wieder in die politischen Konflikte Washingtons hineingezogen und bekommt es mit einer neuen Mordserie zu tun.

Einen Trailer zu „Clarice“ gibt es hier zu sehen: