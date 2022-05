HSV – Hertha: Relegation dieses Jahr auf neuen Sendern

Anzeige

Der Hamburger SV hat diesen Sonntag die Relegation zur Bundesliga komplettiert – die lautet nun HSV – Hertha BSC. Das Duell verspricht ob der großen Tradition beider Vereine und den großen Stadien eine besondere Brisanz.

Wobei der Hauptstadt-, beziehungsweise selbsternannte „Big City“-Klub zuerst Heimrecht genießt. Der ruhmreiche Kontrahent aus der anderen Big City Deutschlands ist dann im Rückspiel Gastgeber – ein vermeintlicher Vorteil. Die Spiele der Relegation zwischen Hertha BSC und dem HSV finden am kommenden Donnerstag sowie Montag in einer Woche statt.

Haben bei der Wahl der Location ihres Foto-Termins einen guten Riecher bewiesen: Das „ran“-Fußball-Team um Andrea Kaiser, Matthias Opdenhövel, Wolff Fuss und Matthias Killing im Olympiastadion Berlin. Hier findet das Relegations-Hinspiel statt. Foto: Boris Breuer, Bildquelle: SAT.1

Selten gab es eine klangvollere Relegation als HSV – Hertha BSC

Beide Partien laufen dieses Jahr auf neuen Sendern. Denn wo bis 2021 DAZN (bzw. zuvor Eurosport) am Zepter war, übernehmen jetzt Sat.1 und Sky. Ganz neu ist dabei die Free-TV-Übertragung der Bundesliga-Relegation. Anpfiff des Hinspiels ist am Donnerstag, um 20.30 Uhr, im Berliner Olympia-Stadion. Das Rückspiel HSV – Hertha BSC steigt zur gleichen Zeit am Montag, den 23. Mai, im Hamburger Volkspark-Stadion.

Beide Spiele auch in UHD zu sehen

Übrigens: Via ProSiebenSat.1 UHD gibt es die Begegnungen auch in höchster Bildqualität zu sehen. Alles, was es dazu braucht, ist ein Abo bei MagentaTV oder HD+. Im Monat Mai gibt es auf der Satelliten-TV-Plattform außerdem noch weitere UHD-Sport-Highlights zu sehen.

Lesen Sie bei Interesse außerdem den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel mit allem Wissenswerten zur Relegation zur 2. Bundesliga, die auch in den kommenden Tagen ausgetragen wird.

