Europa League, Relegation und Grand Slam – UHD-Sport im Mai

Mit dem Halbfinale und Finale der Europa League, der Bundesliga-Relegation und das Grand Slam Turnier Roland Garros mit Alexander Zverev und Novak Djokovic: Kunden von HD+ sehen Mai einige Sport-Highlights in UHD. Die Sendetermine in der Übersicht.

Tennis in UHD: Roland Garros 2022

22. Mai bis 05. Juni

von 10:30 Uhr bis 24:00 Uhr, live

Bei Eurosport 4k auf UHD1

Spiel, Satz und Sieg: Mit Roland Garros steht der Höhepunkt des Grand-Slam-Turniers bevor und ruft die weltbesten Tennisspieler:innen auf den Platz. Während die Hoffnung Deutschlands auf Alexander Zverev liegt, wollen der Serbe Novak Djokovic und Barbora Krejčíková aus Tschechien ihre Titel verteidigen. Das Turnier wird vom 22. Mai bis 05. Juni von 10:30 Uhr bis 24:00 Uhr live auf Eurosport 4k auf UHD1 übertragen.

Europa League in UHD: Halbfinale & Finale

2. Halbfinale

Do., 05. Mai um 20:15 Uhr, live

Finale

Mi., 18. Mai um 20:15 Uhr, live

Bei RTL UHD in HDR

Die bisherige Europa League Saison von Eintracht Frankfurt gleicht einem Märchen. Nach dem geradezu rauschhaften Sieg im Camp Nou gegen den großen FC Barcelona wartet im Halbfinale wieder eine europäische Traditionsmannschaft auf die Adler – West Ham United. Nur der Sieger aus Hin- und Rückspiel darf am 18. Mai in Sevilla um den großen Pokal spielen. Wird der Titel zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder nach Deutschland gehen?

Bundesliga in UHD: Relegation Hin- und Rückspiel

Relegationsspiel zur Bundesliga

19. Mai und 23. Mai jeweils um 19:30 Uhr, live

In SAT.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD

Für den 16. der Bundesliga und das drittplatzierte Team der 2. Bundesliga entscheiden zwei Spiele über den Erfolg einer ganzen Saison: Im Hin- und Rückspiel machen die beiden Teams unter sich aus, welcher Verein in der kommenden Saison erstklassig spielen darf. Bleibt der Bundesligist in Deutschlands Fußball-Oberhaus oder steigt der Zweitligist auf? Die Relegationsspiele laufen am 19. und 23. Mai jeweils um 19:30 Uhr in SAT.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.