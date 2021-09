Kein Freitagsspiel – so läuft der 4. Bundesliga-Spieltag bei Sky und DAZN

Anzeige

Aufgrund der Länderspielpause muss an diesem Bundesliga-Wochenende das Freitagsspiel dran glauben. Dies führt zu Änderungen im Ablaufplan – vor allem bei DAZN.

Denn der Sportstreaminganbieter ist damit nur am Sonntag in den Stadien der Nation live auf Sendung. Dafür aber gleich ganz drei Mal. Da die Nationalmannschaften – unter anderem auch Deutschland – noch bis Mittwoch unterwegs und im Einsatz waren, verzichtet die Liga an diesem 10. September auf das Freitagsspiel.

Bei DAZN läuft die Bundesliga am Sonntag (12. September) dadurch im Zweistunden-Takt, um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr. Das erste Spiel ist dabei Eintrach Frankfurt – VfB Stuttgart, das zweite VfL Bochum – Hertha BSC und am Abend spielen dann noch Gladbach und Bielefeld gegeneinander.

Für Sky-Kunden ändert sich derweil nichts, außer das die Zusammenfassung vom Freitagsspiel selbstverständlich wegfällt. Der Pay-TV-Anbieter hat wie gewohnt aber den kompletten Samstag in seiner Hand. Hier liegt der Fokus vor allem auf ersten richtige Topspiel der Saison zwischen RB Leipzig und Bayern München.

Aber auch unter den weiteren Partien des Samstagnachmittags ist mit Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund noch eine weitere Begegnung der Kategorie „Topspiel“. Die Parallelspiele dazu lauten: Union Berlin – Augsburg, Freiburg – Köln, Hoffenheim – Mainz und Fürth – Wolfsburg.

Hier noch einmal der gesamte 4. Bundesliga-Spieltag im Überblick:

15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.25 Uhr: SC Freiburg – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 3

15.25 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15.25 Uhr: 1. FC Union Berlin – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15.25 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 & 3 (Tactical Feed), Sky Sport Bundesliga UHD

Sonntag:

15 Uhr: Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart (DAZN, Anpfiff 15.30 Uhr)

16.30 Uhr: VfL Bochum – Hertha BSC (DAZN, Anpfiff 17.30 Uhr)

19 Uhr: Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld (DAZN, Anpfiff 19.30 Uhr)

