Kommende UHD-Highlights bei HD+: Dreimal Live-Fußball und viele Hochglanz-Dokus

Im September gibt es bei HD+ unter anderem den Fußball-Evergreen England – Deutschland in UHD zu bestaunen. Doch das ist noch nicht alles an Live-Fußball in bester Bildqualität.

Kampf um den Einzug ins Final Four: Für Deutschland geht es im letzten Gruppenspiel der Nations League am 26. September in London möglicherweise um den Gruppensieg und damit die Teilnahme der Final Four des Wettbewerbs im Juni 2023. Die Vorberichterstattung startet am 26. September um 20.15 Uhr bei RTL UHD, Spielbeginn ist dann live um 20:45 Uhr.

Nations League und Europapokal bei RTL UHD

Auch die Europa und Conference League können mit interessanten Partien aufwarten: Den Anfang machen am 8. September um 20.15 Uhr der SC Freiburg und Qarabağ FK aus Aserbaidschan in der Europa League. In der Conference League die Geißböcke des 1. FC Köln heiß auf das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Slovácko. Los geht es am 15. September um 20.15 Uhr bei RTL UHD.

Hochglanz-Dokus über die Wunderwelt Sahara und Geheimnisse unseres Sonnensystems

Der Reiz des Unbekannten: Die Geheimnisse unseres Sonnensystems faszinieren Menschen seit jeher. In Folge 3-8 der informativen und spannenden Dokureihe beleuchten Weltraumfoscher:innen in beeindruckenden Bildern die Besonderheiten unterschiedlicher Planeten und anderer kosmischer Kleinkörper. Die wöchentliche Reise ins mysteriöse All startet am 4. September ab 3.25 Uhr jeweils in Doppelfolge bei Kabel Eins Doku UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

„Galileo Plus“-Reporter Vincent Dehler entdeckt hingegen die Wunder der Sahara. Sie ist die größte Trockenwüste der Erde und bekannt für ihre Extreme. Doch die Wüste ist kein verlorener Ort: Im Kampf gegen den Klimawandel spielt sie eine entscheidende Rolle – denn hier entstehen mit die größten und innovativsten Solarparks der Welt. Die Reportage ist am Sonntag, den 25. September ab 19.05 Uhr bei ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD zu sehen.

Außerdem fährt Reporter Cornel mit seinem Camping-Bus quer durch den spektakulären Westen der Trauminsel Island (18. September, 22.15 Uhr, ProSiebenSat.1 UHD). Zudem gibt es weiterhin auch die werktäglichen RTL-Soaps „Unter uns“, „Alles was zählt“ und „GZSZ“ bei RTL UHD in bester Bildqualität zu sehen.

