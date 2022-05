Leichtathletik zurück bei Sky

Anzeige

Auch in dieser Saison zeigt Sky die Wanda Diamond League, in der die besten Athletinnen und Athleten der Welt gegeneinander antreten, live und wird alle 13 Meetings der Leichtathletik-Serie exklusiv übertragen.

Der Auftakt findet bereits am Freitag in Doha statt, ehe es eine Woche darauf ins britische Birmingham geht. Das dritte Meeting ist ebenfalls noch im Mai platziert – dann reist die Weltspitze in die USA nach Eugene.

Sky berichtet am Freitag ab 17.45 Uhr live auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren die Disziplinen. Aus deutscher Sicht darf man sich dabei auf die Speerwerfer Thomas Röhler und Julian Weber freuen sowie auf Sara Gambetta im Kugelstoßen.

Sky hat seit Mai 2021 Leichtathletik im Programm

Zur Einstimmung zeigt Sky morgen um 22.55 Uhr (direkt nach der Premier League Partie Tottenham Hotspur – Arsenal London) den Jahresrückblick Diamond League 2021 auf Sky Sport 1.

Außerdem geht es in „Meine Geschichte“ dieses Mal um Mathias Mester. Die Sendung läuft am Freitag um 20.15 auf Sky Sport 1 im Anschluss an die Liveübertragung des ersten Meetings der Diamond League.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.