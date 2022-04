„Mad Max: Fury Road“: Action-Meisterwerk heute im Free-TV

Anzeige

Das postapokalyptische Spektakel „Mad Max: Fury Road“ kann wohl als einer der größten Actionstreifen aller Zeiten bezeichnet werden. Das ZDF zeigt den Film heute Abend.

Zu Beginn von „Mad Max: Fury Road“ lässt Tom Hardy noch den Blick über die verdorrte Landschaft schweifen, bevor er sich in sein Auto setzt und davonfährt. Nach wenigen Sekunden wird deutlich: Hardy alias Max ist auf der Flucht. Seine Verfolger donnern ihm hinterher und damit beginnt eine Hetzjagd, die im Verlauf von George Millers gefeiertem Actionspektakel kaum zum Stillstand kommt.

Fury Road ist der 4. „Mad Max“-Film

„Fury Road“ ist der vierte Teil von Millers berühmter Filmreihe, die 1979 ihren Anfang nahm, damals noch mit Mel Gibson in der Haupt- und Titelrolle. Bei der internationalen Kritik erntete „Fury Road“ allerdings das meiste Lob. George Miller hatte mit einem Minimum an Plot ein größtmögliches Spektakel in der Wüste Namibias inszeniert, mit allerhand waghalsigen, real vollzogenen Stunts und zu Klump gefahrenen Vehikeln. Sechs Oscars waren 2017 der Lohn dafür.

Der Film spielt in einem postapokalyptischen Niemandsland, in dem Kriege um Benzin geführt werden und Wasser als größter Luxus gilt. Gemeinsam mit Imperator Furiosa (Charlize Theron) entkommt Max aus den Fängen des diktatorischen Herrschers Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), um eine Schar junger Frauen davor zu retten, als Gebärmaschinen missbraucht zu werden.

Das ZDF zeigt „Mad Max: Fury Road“ am 25. April im Spätprogramm um 22.15 Uhr. Der Film bildet zugleich den Abschluss der Montagskino-Reihe „Adrenalin“.