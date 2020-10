Mad Yellow Monday kehrt heute bei ProSieben zurück

Anzeige

Nach einer längeren Pause heißt es bei ProSieben wieder „Mad Yellow Monday“. Ab heute Abend laufen neue Folgen der „Simpsons“.

Bereits im August liefen die ersten Folgen der 31. Staffel der Comedyserie. Zwischendurch brach ProSieben allerdings die Ausstrahlung für einige Zeit ab. Doch nun müssen sich alle Fans nicht länger gedulden, denn es geht nach der Pause wieder zurück nach Springfield. Der Sender will ab heute wöchentlich die verbliebenen Folgen der neuen Staffel senden.

Um 20.15 Uhr folgt der Auftakt mit der Episode „La Pura Vida“. Darin werden die Simpsons von den Van Houtens eingeladen, an ihrem jährlichen Costa-Rica-Urlaub teilzunehmen. Homers Freude hält sich darüber allerdings in Grenzen, denn seine verhasste Schwägerin Patty und ihre neue Freundin Evelyn sind mit an Bord. Letztere ist allerdings genauso faul und versoffen wie er selbst. Ein weiblicher Homer, so beschreibt ProSieben die neue Figur.

Die weiteren Folgen werden ab jetzt immer montags in Doppelfolgen bei ProSieben gezeigt. Darüber hinaus steht die gesamte 31. Staffel demnächst auch bei Disney+ als Stream zur Verfügung (Digital Fernsehen berichtete).