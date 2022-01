Maue Fußball-Woche bei Sky und DAZN – Sportdigital, ARD und Magenta schaffen Abhilfe

Anzeige

Die Fußball-Woche im TV fällt nahezu flach: Aber immerhin bieten Sportdigital Fussball, die ARD und Magenta Alternativen an.

Eine so noch nie dagewesene Länderspielpause Ende Januar sorgt für eine Unterbrechung des europäischen Fußball-Betriebs, obwohl die europäischen Nationalmannschaften gar nicht im Einsatz sind. Daher ruht auch in der Bundesliga kommendes Wochenende der Ball.

Für die üblichen Verdächtigen Sky und DAZN bedeutet das: Flaute! Der Sportstreaminganbieter kann immerhin noch vereinzelt Live-Spiele anbieten, so zum Beispiel aus Portugal, Frankreich und der englischen zweiten Liga. Näheres ist dem DAZN-Programm zu entnehmen. Der Sender Sportdigital Fussball ist mit einem Abo des Sportstreaminganbieters ebenfalls empfangbar. Und hier spielt auch die Musik diese Woche.

Denn Sportdigital Fussball hat den Africa Cup im Programm. Hier stehen allein diese Woche noch sechs Achtelfinal-Partien an. Unter anderem am Mittwoch (17 Uhr, MEZ) der Kracher der Runde der letzten Acht: Elfenbeinküste gegen Ägypten. Am Wochenende geht es dann mit jeweils zwei Begegnungen des Viertelfinals weiter. Anstoß ist immer 17 und 20 Uhr. Mit englischem Kommentar sind die Spiele sogar gänzlich kostenfrei zu sehen. Wie das funktioniert, ist hier zu erfahren.

Sky hat diese Woche nichts zu lachen

Außerdem gibt es ja noch die 3. Liga. MagentaSport, die Dritten Programme und das Erste bieten hier umfangreich Live-Fußball-Alternativen an. Das TV-Angebot der Telekom zeigt dabei alle Spiele der bereits am morgigen Dienstag startenden „englischen Woche“. Am Dienstag und Mittwoch stehen jeweils fünf Partien auf dem Plan. Wobei der eigentlich Kracher 1860 München – 1.FC Kaiserslautern leider abgesagt wurde. Tabellenführer Magdeburg spielt am Mittwoch um 19 Uhr in Duisburg.

Am Wochenende zeigen neben den Übertragungen von MagentaSport auch ARD, RBB, SWR und MDR Live-Spiele im Free-TV. Das Erste hievt die Begegnung von Magdeburg in Saarbrücken gar auf den altehrwürdigen „Sportschau“-Sendeplatz, am Samstag um 18 Uhr. Kaiserslautern – Halle (SWR/MDR) und Viktoria Berlin – Zwickau (RBB) werden am gleichen Tag jeweils um 14 Uhr angepfiffen.

Und dann findet auch noch die DFB-Pokal-Auslosung in der Sonntags-„Sportschau“ statt. Bei einem Teilnehmerfeld, das ohne Bayern und Dortmund auskommt und jeweils vier Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga vorzuweisen hat, sind spannende Paarungen vorprogrammiert.