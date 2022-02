Mit Ulla Kock am Brink: RTL bringt „100.000 Mark Show“ zurück

Anzeige

Der Retro-Trend im deutschen Fernsehen setzt sich fort: RTL hat eine „Wiederauferstehung“ der „100.000 Mark Show“ mit Moderatorin Ulla Kock am Brink (60) angekündigt.

Da werden Erinnerungen an Familienabende in den 90er-Jahern wach: Die 100.00 Mark Show“ kommt zurück. RTL-Geschäftsführer Henning Tewes ließ die Pläne am Mittwoch in einem Interview des Branchendienstes dwdl.de durchblicken. „Mit der Wiederauferstehung des legendären RTL-Klassikers ‚Die 100.000 Mark Show‘, damals wie heute mit Kultmoderatorin Ulla Kock am Brink, geben wir dem Retro-Trend bei RTL noch mehr Platz“, erklärte er. Mitdreißiger und ältere Semester sollten also schon einmal die Schlafanzüge auf die Heizung liegen und sich auf viele nostalgische Fernsehabende freuen.

Die Spielshow, die aus vielen actionreichen Spielen bestand, war in den 1990er-Jahren ein Quoten-Hit auf RTL gewesen. Im Finale galt es, einen Safe zu öffnen, um an den Hauptpreis von 100 000 Mark – damals eine immense Gewinnsumme für eine Gameshow – zu gelangen. Die meisten Folgen moderierte Ulla Kock am Brink, 1998 übernahm Moderator Franklin – eigentlich Frank Schmidt – die Sendung. Im Jahr 2000 wurde sie vorerst eingestellt.

Zuletzt sind im deutschen Fernsehen mehrere Show-Klassiker wiederbelebt worden – darunter „Wetten, dass..?“, „Dalli Dalli“ (beide ZDF), „Geh aufs Ganze“ (Sat.1), „TV total“ (ProSieben) und „7 Tage, 7 Köpfe“ (RTL). Ebenfalls zurückkommen soll die RTL-Gameshow „Der Preis ist heiß“ mit Moderator Harry Wijnvoord. Hierzu in Kürze mehr auf DIGITAL FERNSEHEN. (dpa/bey)