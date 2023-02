Montagskino: Action-Reihe „Adrenalin“ beginnt heute mit Free-TV-Premiere

Anzeige

Luc Besson, Leonardo DiCaprio („The Revenant“) und viele weitere TV-Highlights bietet die Montagskino-Reihe „Adrenalin“ ab heute. Fast die Hälfte der Filme landet erfreulicherweise nach Ausstrahlung auch in der ZDF-Mediathek.

Ökothriller, Actionspektakel und Survivaldrama: Vom 6. Februar bis 27. März präsentiert das ZDF im Montagskino acht Filme, die nichts für schwache Nerven sind – darunter Premieren, Filme von Meisterregisseuren oder Blockbuster aus der Traumfabrik. Sieben davon beginnen zur regulären Sendezeit um 22.15 Uhr, eine Ausnahme jedoch erst um 22.45 Uhr (Hinweis siehe unten).

Free-TV-Premiere von norwegischem Katastrophenfilm zum Start

Bildgewalting: Der Katastrophenfilm „Todesfalle Nordsee“, heute 22.15 Uhr im Zweiten. © ZDF/Agnete Brun

Den Auftakt macht an diesem Montag die Free-TV-Premiere des norwegischen Katastrophenfilms „Tosdesfalle Nordsee“, der von einer dramatischen Rettungsaktion auf einer brennenden Ölplattform erzählt. Ebenfalls aus Norwegen kommt der actiongeladene Spielfilm „The Tunnel“ (13. Februar). Nach Frankreich und Russland entführt eine Woche darauf Meisterregisseur Luc Besson die Zuschauer mit dem rasanten Agententhriller „Anna“, in dem Model Sasha Luss von Brit-Star Helen Mirren zu einer tödlichen Waffe ausgebildet wird (20. Februar). Lustiger, aber nicht weniger gefährlich, geht es mit der Actionkomödie „Horizon Line“ weiter (27. Februar).

Pitt und DiCaprio bilden Abschluss: Zum Ende hin legt das ZDF nochmal eine Schippe drauf

Ein Meilenstein des Horrorgenres setzt die Reihe im März fort: Emily Blunt und John Krasinski bekommen es in „A Quiet Place“ als Ehepaar in einer post-apokalyptischen Welt mit gefährlichen Monstern zu tun, die auf jedes noch so kleine Geräusch reagieren. Der Film am 6. März ist der einzige, der erst um 22.45 Uhr läuft. Eine Woche später kämpft Gerard Butler als Secret-Service-Agent in „Angel Has Fallen“ wieder zur regulären Sendezeit um das Leben des US-Präsidenten. Einen beinharten Job hat danach auch Brad Pitt in „World War Z“: Als EX-UN-Mitarbeiter muss er die Welt und ihre Bewohner vor einer Zombie-Invasion bewahren (20. März). Die Montagskino-Reihe „Adrenalin“ endet dann am 27. März mit einem Oscar-preisgekrönten Survivalthriller: Leonardo DiCaprio kämpft in „The Revenant – Der Rückkehrer“ ums Überleben gegen eine gnadenlose Natur.

Diese Filme der Montagskino-Reihe „Adrenalin“ gibt es auch in der Mediathek zu sehen

„Tosdesfalle Nordsee“ (bis 6. März 2023)

„The Tunnel“ (bis 13. März 2023)

„Anna – die Agentin“ (bis 20. Mai 2023)

„Horizon Line – Bruchlandung im Paradies“ (27. März 2023)

Bei den online verfügbaren Streifen fehlen zwar, wie zu erwarten, die dicken Fische um Butler, Pitt und DiCaprio, dass der Luc-Besson-Film von 2018, „Anna“, jedoch sogar drei Monate lang in der Mediathek auf Abruf bereit steht, überrascht auf der anderen Seite positiv.

