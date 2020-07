Nächster Pop-up-Sender von Sky kommt mit Harley Quinns TV-Premiere

Anzeige

Sky spendiert im August den Superhelden von DC einen eigenen Pop Up Sender. Eine reichliche Woche lang können Fans rund um die Uhr die Abenteuer von Batman, Joker, Harley Quinn und Co. verfolgen.

Vom 14. bis 23. August können 15 DC Comic – Verfilmungen auf dem Kanal geschaut werden. „Sky Cinema DC Helden“, so lautet der Name des Senders. Neben dem vielbeachteten Psychodrama „Joker“ gibt es dort unter anderem die TV-Premiere von „Harley Quinn: Birds of Prey“ am 14. August zu sehen. Dabei handelt es sich um den ersten Solo-Auftritt von Margot Robbie als Harley Quinn, die sich nach der Trennung vom Joker (Jared Leto) ihre eigene Eliteeinheit zusammenstellt. Über Sky Q kann der Film auch in Ultra HD Qualität bezogen werden.

Daneben halten auch ältere Comicverfilmungen in das Programm von Sky Cinema DC Helden Einzug. So können sich Fans beispielsweise noch einmal Christopher Nolans berühmte „The Dark Knight“-Trilogie anschauen. Der zweite Teil der Reihe, in dem es Batman (Christian Bale) mit dem Joker (Heath Ledger) zu tun bekommt, gilt als moderner Klassiker und Meilenstein der Comicverfilmungen.

Als weitere Titel wurden unter anderem „Aquaman“, „Shazam!“, „Man of Steel“ sowie „Batman“ und „Batmans Rückkehr“ von Tim Burton mit Michael Keaton als Titelheld angekündigt. Abseits des eigenen Pop-Up-Senders sind die Filme auch mit dem monatlich kündbaren Sky Ticket abrufbar.