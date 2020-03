Nations League ausgelost: ARD und ZDF freuen sich über attraktive Gegner

In der Gruppenphase der nächsten Nations League trifft Deutschland unter anderem auch auf das Weltklasse-Team aus Spanien. Das DFB-Team blieb nur aufgrund einer Reform des umstrittenen Wettbewerbs vom Abstieg verschont.

Die Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe 4 heißen Spanien, Schweiz und Ukraine. ARD und ZDF übertragen die Nations League, deren Existenzberechtigung von vielen Seiten schon oft in Frage gestellt wurde, exklusiv.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen wird man sich über den Umstand gefreut haben, dass Deutschland aufgrund einer Aufstockung von drei auf vier Teams pro Gruppe doch nicht in die B-Klasse absteigen musste. Sportlich wurde man bei der ersten Austragung im Anschluss an die WM 2018 in Russland Gruppenletzter hinter der Niederlande und Frankreich. Gewinner der Nations League-Premiere wurde Portugal.

Anstatt beispielsweise gegen Nordirland, die Slowakei oder Rumänien geht es nun mit Spanien, der Schweiz und der Ukraine – zumindest im Fall der Erstgenannten – gegen sportlich deutlich hochkarätigere Kontrahenten. Die genaue Ansetzung der Spiele wurde von der UEFA noch nicht bekannt gegeben. Es steht jedoch schon fest, dass die sechs Partien der Gruppenphase binnen relativ kurzer Zeit zwischen September und November ausgetragen werden.

Die vier Gruppensieger der höchsten Klasse qualifizieren sich für eine Endrunde im Sommer 2021. Die „Todesgruppe“ der diesjährigen Nations League ist wohl am ehesten die dritte mit den aktuellen Welt- und Europameistern aus Frankreich und Portugal sowie WM-Finalist Kroatien und Außenseiter Schweden.

Die Gruppen der Liga A im Überblick:

1

Bosnien-Herzegowina

Italien

Niederlande

Polen

2

Belgien

Dänemark

England

Island

3

Frankreich

Kroatien

Portugal (Titelverteidiger)

Schweden

4

Schweiz

Spanien

Ukraine

Deutschland