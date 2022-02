Neue Splatter-Reihe auf Tele 5 mit Lutz van der Horst

Anzeige

Die sadistischen Splatter-Horrorfilme der „SAW“-Reihe erfreuen sich bei Genre-Fans großer Beliebtheit. Tele 5 startet nun eine eigene Reihe mit grausamen Nischenfilmen – moderiert von „heute-show“-Mann Lutz van der Horst.

Tele 5 präsentiert ab dem 02. März, immer mittwochs um 23.00 Uhr, Splatter-Horror der allerhöchsten Kategorie. Erstmals laufen dann bis zum 20. April die ersten acht SAW-Filme serienartig im Wochenrhytmus im deutschen Free TV. Eine besondere Aufgabe wird dabei Lutz van der Horst zu Teil: Der aus der “heute-show” bekannte Comedian wird alle acht Filme in charmanter und humoristischer Manier für Tele 5 anmoderieren, und liefert dabei spannende Hintergrundinfos zur Reihe, bevor der Jigsaw-Killer seine morbiden Fantasien auf dem Bildschirm ausleben darf.

Lutz van der Horst wird Horror-Guru bei Tele 5

“Ich hege bereits seit langem eine große Vorliebe für Filme aus dem Genre Horror. Daher war ich direkt angetan von der Idee, SAW für Tele 5 präsentieren zu dürfen. Ein Film ist erst dann grausam genug, wenn man sich hinterher wünscht, ihn besser nicht gesehen zu haben. Hier macht SAW seinen Job sehr gut. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit zahlreichen Splatter-Begeisterten jeden Mittwochabend eine neue Spielrunde einläuten zu dürfen”, so Lutz van der Horst.

Das Erfolgs-Franchise „SAW“

Die aus der Feder des Australiers James Wan entstandene, mittlerweile neunteilige Filmreihe, ist die erfolgreichste Horror-Franchise des 21. Jahrhunderts. Über eine Milliarde US-Dollar spielten die Filme seit 2004 in die Kinokassen. Der erste SAW-Film, als Low Budget-Produktion innerhalb von nur 18 Drehtagen realisiert, besitzt heute Kultstatus. Die ersten acht Teile erzählen die komplette Geschichte: die Geburt des kranken Killers Jigsaw, dessen Tod und wie sein Erbe erfolgreich fortgeführt wird.

Quelle: Tele 5