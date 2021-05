Neue Thrillerserie „The Bank Hacker“ heute bei ZDFneo

Anzeige

In der Thrillerserie „The Bank Hacker“ soll ein junger Student für eine Betrügerbande einen digitalen Banküberfall verfügen. ZDFneo zeigt heute Abend alle Folgen am Stück.

Jeremy Peeters (Tijmen Govaerts) lebt mit seiner Mutter Anouk (An Miller) und seiner Schwester Lily (Floor Van Boven) in Antwerpen. Sein Vater beging Selbstmord. Um über seine Trauer hinwegzukommen, professionalisiert er am PC seine Hackerfähigkeiten.

Genau dieses Talent hat auch eine Gruppe Betrüger ins Auge gefasst. Jeremy soll für sie einen digitale Banküberfall verüben. Damit könnte er sich an dem Bankensystem rächen, das seinen Vater einst in den Selbstmord getrieben hat.

ZDFneo zeigt heute ab 20.15 Uhr die gesamte achtteilige Serie aus Belgien als Marathon und Deutschlandpremiere. Anschließend sind die Folgen von „The Bank Hacker“ auch für einen Monat in der ZDF Mediathek zum Streamen verfügbar.