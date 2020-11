Neuer Sky Pop-up-Channel mit allen Bond-Filmen kommt demnächst

Anzeige

Auf das letzte Leinwandabenteuer von Daniel Craig als James Bond müssen sich Fans bekanntlich noch länger gedulden. Sky bietet bald jedoch ein Trostprogramm mit einem eigenen Pop-up-Channel.

So soll am 20. November der Kanal Sky Cinema 007 auf Sendung gehen. Dort werden rund um die Uhr alle 24 bisherigen James Bond Filme von „James Bond jagt Dr. No“ bis „Spectre“ laufen. Alternativ stehen die Filme im Zeitraum der Aktion auch über Sky Q und mit einem Sky Ticket zum Abruf bereit, wahlweise in Deutsch oder im Originalton.

Sky hatte bereits vor fünf Jahren seinen Kunden ein solches Bond-Filmevent angeboten. Der neue Pop-up-Sender wird vom 20. November bis 14 Januar verfügbar sein. Anschließend haben alle Fans des Agenten noch etwas Zeit, sich auf den letzten Bond-Streifen mit Daniel Craig vorzubereiten. Geplanter Kinostart von „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ ist nach den aktuellen Verschiebungen am 2. April 2021.

Den offiziellen Trailer für Sky Cinema 007 gibt es hier zu sehen: