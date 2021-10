Neues Premier League-Format bei Sky & Montagsspiel in UHD

Anzeige

In der Premier League verschärft das nächste Milliardenprojekt in Newcastle den Konkurrenzkampf, während in der Bundesliga der Tabellenerste dem Zweiten in einer Halbzeit fünf Tore einschenkt. Die Rede ist von Bayern München und Bayer „Vizekusen“ – Entschuldigung, Leverkusen. Vielleicht ein Grund mehr, wieder einmal genauer nach England zu schauen.

Dort gibt es darüber hinaus auch noch Montagsspiele. Den Abschluss des 8. Premier-League-Spieltags bilden heute Abend der FC Arsenal und Crystal Palace. Über die reguläre Übertragung ab 21 Uhr auf Sky Sport 1 hinaus ist das Spiel exklusiv für Sky Q Kunden zudem auch auf Sky Sport UHD in Ultra HD zu sehen. Außerdem startet Sky diesen Montag auch noch ein neues Premier-League-Format.

Immer montags im Anschluss an den (bisher absolvierten) Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic künftig mit „Box2Box – Dein Rückblick“. Die neue halbstündige Sendung wird um 16 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Sie lässt dabei die zurückliegenden Spiele auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport 1 läuft die Premier-League-Show „Box2Box“ in der Regel zudem um 20.15 Uhr.

Die Live-Übertragung des Spiels Arsenal gegen Crystal Palace folgt direkt im Anschluss.

Lesen Sie bei Interesse auch den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Freitag: „Sky Sport News stellt sich im Pay-TV personell neu auf“.

