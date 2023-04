TV-Tipp: Pavarotti live im Central Park vor 500.000 Zuschauern

Anzeige

Am 26. Juni 1993 pilgerten mehr als 500.000 Menschen in den New Yorker Central Park. Sie alle wollten das Konzert des „größten Tenors des 20. Jahrhunderts“ live erleben: Luciano Pavarotti.

Begleitet von den New Yorker Philharmonikern verzauberte der Opernsänger die Massen mit einem breiten Programm von Opernhits bis zu italienischem Schlager. Eine Millionenpublikum an den Fernsehbildschirmen und eine Rekordzahl von über einer weiteren halben Million Menschen wollten bei diesem Open-Air-Ereignis dabei sein – und ihr Idol enttäuschte sie nicht. Zu sehen ist dieses Mega-Konzert von vor knapp 30 Jahren am Sonntag, ab 17.10 Uhr bei Arte. Online verfügbar ist es bereits von heute an bis zum 21. Juli.

Pavarotti begeisterte live die Massen wie kein zweiter

Unter der Leitung seines alten Freundes Leone Magiera sang Luciano Pavarotti die größten Opern-Hits von „Lamento di Federico“ über „E lucevan le stelle“ bis zum grandiosen Finale mit Puccinis „Nessun dorma“. Dazwischen lockert „Big P.“ sein Programm mit populären italienischen Schlager-Evergreens wie Ernesto de Curtis‘ „Non ti scordar di me“ und natürlich dem neapolitanischen Welthit „O sole mio“ auf.

Eine mitreißende zusätzliche Musikfarbe brachte der legendäre Boys Choir of Harlem ins Programm: Gospel und Swing von den Jungs, die auch vor Nelson Mandela und Papst Johannes Paul II. sowie mit Quincy Jones, Kanye West und Michael Jackson sangen. Ein vertrauter Gast bei Pavarottis Konzerten: der Flötist Andrea Griminelli. Seit 1984 verband die beiden eine außergewöhnliche Freundschaft, seitdem stand Griminelli bei über 200 Konzerten mit seinen virtuosen Solo-Einlagen neben dem Tenorstar auf der Bühne.

