Pop around the Clock: Alle Bands und Künstler – mehr Filme als Konzerte bei Summer Edition

DF-Exklusiv: Der Sendeplan für die Pop Around the Clock Summer Edition liegt vor. Freunde der (Live-)Musik können sich dabei auf Kiss, David Bowie sowie erneut auf die Foo Fighters freuen. Manche Bands gibt es jedoch „nur“ im Film und nicht im Live-Konzert.

Die Summer Edition ist eine noch relativ junge „Pop around the Clock“-Variante von 3sat. Bereits am Wochenende berichtete DIGITAL FERNSEHEN über erste Infos für den nächsten Termin. Nun ist das Programm aber komplett und im Gegensatz zu ihren ersten beiden Ausgaben in den vergangenen Jahren baut der Drei-Länder-Sender das Format 2023 zu einem waschechten Thementag aus, ähnlich wie man mit dem Silvester-Pendant bereits seit langem umzugehen pflegt.

Mehr Konzerte, noch mehr Filme = abwechslungsreicher Thementag

Der Teufel steckt jedoch wie so oft im Detail. Denn zwar gibt es mehr Live-Konzerte als 2022 und 2021, diese sind aber hauptsächlich auf den späten Nachmittag und Abend beschränkt. Das, was den TV-Marathon zum Thementag macht, sind in diesem Jahr eine Reihe von Filmen und Dokus. Nichtsdestotrotz gibt es vom Samstag, den 22. Juli, 6.45 Uhr, bis Sonntag, 23. Juli, 6.15 Uhr, für 23,5 Stunden Musik auf die Ohren – und Augen versteht sich.

Foo Fighter eröffnen Pop around the Clock bei 3sat

Eröffnet wird die Pop around the Clock dieses Jahr von den Foo Fighter (live at Wembley) ehe ab 7.45 Uhr zunächst für viele Stunden Musik-Filme und -Dokus das Programm-Zepter übernehmen. Hier sind unter anderen Guns ’n‘ Roses, Kiss, INXS, die Spice Girls, Lady Gaga oder auch David Bowie mit von der Partie. Der Konzert-TV-Marathon beginnt dann ab 15.15 Uhr mit Boss Hoss. Später betreten auch noch P!nk, Herbert Grönemeyer und Harry Styles die Bühnen dieser Welt. Mehr dazu im Überblick:

Pop around the Clock Summer Edition (Samstag, 22. Juli 2023)

6.45 Uhr: Foo Fighters: Live at Wembley Stadium 2008

7.45 Uhr: The Day the Rock Star Died: Michael Hutchence (INXS)

8.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy: The Story of Guns ’n‘ Roses

9.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy: The Story of Kiss

9.45 Uhr: Hard ’n‘ Heavy: The Story of Alice Cooper

10.25 Uhr: The Day the Rock Star Died: David Bowie

10.50 Uhr: Wannabe – Die Spice Girls Story: Girl Power 1/3

11.35 Uhr: Wannabe – Die Spice Girls Story: Auf Solo-Pfaden 2/3

12.20 Uhr: Wannabe – Die Spice Girls Story: Wieder vereint 3/3

Die Geschichte der Spice Girls wird in einem Dreiteiler ganz genau durchleuchtet. © PA Images/Alamy Stock Photo, Bildquelle: Arte

13.00 Uhr: The Day the Rock Star Died: Whitney Houston

13.25 Uhr: The True Story of Adele

14.05 Uhr: The True Story of Lady Gaga

14.50 Uhr: The Day the Rock Star Died: Amy

Winehouse

15.15 Uhr: Pop Around @ Bauhaus: Boss Hoss (2023, Erstausstrahlung)

16.15 Uhr: Pop Around @ Bauhaus: Juli (2023, Erstausstrahlung)

17.15 Uhr: Katy Perry: The Prismatic World Tour (Sydney, 2014)

18.15 Uhr: P!nk: I ́m Not Dead (Wembley, 2006)

19.15 Uhr: Isle of Wight Festival 2023 (Erstausstrahlung) u.a. mit Pulp, George Ezra, The Chemical Brothers, Robbie Williams, Blondie uvm.

20.15 Uhr: Herbert Grönemeyer (Veltins-Arena, 2023, Erstausstrahlung)

22.15 Uhr: Sam Smith (Royal Albert Hall, London, 2022, Erstausstrahlung)

22.35 Uhr: Harry Styles (Manchester, 2017, Erstausstrahlung)

0.20 Uhr: Pop Around @ Bauhaus: Alma (2022, Erstausstrahlung)

1.20 Uhr: Pop Around @ Bauhaus: Davina Michelle (2023, Erstausstrahlung)

2.20 Uhr: Jamiroquai (Verona, 2002)

3.20 Uhr: The True Story of Punk (Teil 1-4)

6.15 Uhr: Programmende

