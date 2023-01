Premier League in UHD: Derby-Wochenende live bei Sky

Anzeige

Sky lädt alle Fußballbegeisterten zum großen Derby-Wochenende der Premier League. Start ist schon am Donnerstagabend.

Unter anderem steht bei Sky der Stadtderby in Manchester am Samstag auf dem Programm. Ab 13.20 Uhr überträgt der Pay-TV-Anbieter das Spiel mit Kommentar von Wolff Fuss. Kunden von Sky Q sollen die Partei auch in UHD-Bildqualität erleben können.

20. Spieltag der Premier League: Sky zeigt alle Spiele

Am Sonntag 17 Uhr steht außerdem ein weiterer Derby bevor, wenn der FC Arsenal bei Tottenham Hotspur gastiert, wie Sky erinnert. Die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie Toni Tomic sollen das Publikum bei Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD begrüßen. Der Anbieter zeigt dabei laut eigenen Angaben von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 20. Spieltags live.

Eröffnet wird das Programm allerdings schon am Donnerstagabend mit dem Nachholspiel des 7. Spieltags. Um 20.50 Uhr treffen nämlich der FC Fulham und der FC Chelsea aufeinander.

Alle Sendetermine im Überblick

Donnerstag:

20.50 Uhr: FC Fulham – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Freitag:

20.50 Uhr: Aston Villa – Leeds United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Samstag:

13.20 Uhr: Manchester United – Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

15.50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

15.50 Uhr: Nottingham Forest – Leicester City live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: FC Everton – FC Southampton live auf Sky Sport 2

15.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – West Ham United live auf Sky Sport 3

18.20 Uhr: FC Brentford – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Sonntag:

12.30 Uhr: Das Topspiel des 11. Spieltags der WSL: FC Arsenal – FC Chelsea auf Sky Sport Premier League

14.50 Uhr: FC Chelsea – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

14.50 Uhr: Newcastle United – FC Fulham live auf Sky Sport 1

17.00 Uhr: „Match of the week“: Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19.30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16.00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport News

18.00 Uhr: „WSL Spezial“ live auf Sky Sport Premier League

Quelle: Sky Deutschland

