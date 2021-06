Premiere der ELF: Viel Live-Football ab Samstag im Free-TV

Anzeige

Unter anderem mit den Kultkubs Frankfurt Galaxy und Hamburg Sea Devils: Die Football-Saison startet am Sonntag, 20. Juni 2021, auf ProSieben Maxx mit der Premiere der European League of Football.

Zum Auftakt der ELF übertragen ProSieben Maxx und ran.de ab 14:45 Uhr das Spiel der Woche: Hamburg Sea Devils gegen die Frankfurt Galaxy – kommentiert von Jan Stecker und Volker Schenk live aus Hamburg, Fieldreporter Christoph „Icke“ Dommisch geht auf Stimmenfang.

In der Premierensaison treten acht Franchises in zwei Conferences an: Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Leipzig Kings und die Panthers Wroclaw spielen in der Nord-Conference die Halbfinal-Teilnehmer aus, die Barcelona Dragons, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions und die Stuttgart Surge in der Süd-Conference.

„ran“-Sportchef Alexander Rösner: „Seit Jahren diskutieren wir mit Patrick Esume, wie man den NFL-Hype in Deutschland nutzen kann, um American Football weiter zu etablieren. Jetzt ist es endlich soweit: Eine professionelle europäische Football-Liga mit Schwerpunkt Deutschland geht mit unserem ‚ran-Football‘-Experten Patrick Esume als Commissioner an den Start. Wir freuen uns sehr darauf, diese neue Liga mit dem ‚ran‘-Team von Beginn an redaktionell im TV und online begleiten zu dürfen.“

15 Partien lauf jeweils am Sonntag live im linearen TV, weitere zwölf Spiele zeigt ran.de samstags exklusiv im Stream. Auch die zuerst genannten 15 Spiele sind ebenfalls online zu sehen. Der eoTV-Nachfolgesender More Than Sport zeigt die übrigen Begegnungen der ELF (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

1. Spieltag bei „ran Football“

Samstag, 19 Uhr Barcelona Dragons – Stuttgart Surge (ran.de)

Sonntag, 14.45 Uhr Hamburg Sea Devils – Frankfurt Galaxy (ProSieben Maxx / ran.de )

2. Spieltag

Samstag (26. Juni), 18 Uhr Panthers Wroclaw – Leipzig Kings (ran.de)

Sonntag (27. Juni), 14.45 Uhr Cologne Centurions – Barcelona Dragons (ProSieben Maxx / ran.de)

ProSieben Maxx und ran.de zeigen darüber hinaus auch NFL- und College Football live.

