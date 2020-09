ProSieben startet heute in Themenwoche

Anzeige

ProSieben startet heute Abend seine 12. Green Seven Week. Zum Auftakt gibt es eine speziell für die Themenwoche produzierte Dokuabend.

Mit der jährlichen Green Seven Week will sich der Sender für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. In diesem Jahr dreht sich inhaltlich alles rund um Wälder und Waldsterben, nachdem man sich vergangenes Jahr mit den Ozeanen befasst hat. Den Auftakt der Reportagereihe bildet dabei heute um 20.15 Uhr der „Green Seven Report – Unser Wald brennt!“ zum Thema Waldbrände.

In der Primetime-Sendung setzt man sich mit den jüngsten Naturkatastrophen in Alaska, Brandenburg, Kalifornien, Australien und der Amazonas-Region auseinander. Geklärt werden soll etwa die Frage, was es für unseren Planeten bedeutet, wenn weltweit die Wälder brennen. Die Sendung thematisiert darüber hinaus, wie sich solch riesige Brände in Zukunft verhindern lassen.

Wie ProSieben ankündigt, zeigen auch die Magazine „taff“ und „Galileo“ zusätzlich eine Woche lang Beiträge, die sich mit dem Thema Wald befassen. Die Green Seven Week dauert bis Sonntag, den 27. September.