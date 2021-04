Roadtrip durch Europa: Serie „Alive and Kicking“ startet heute auf Fox

Anzeige

Roadtrip trotz Einschränkungen: Die Coming of Age-Serie „Alive and Kicking“ vom Autor von „Club der roten Bänder“ startet auf Fox.

Auch die Reise zu sich selbst ist manchmal eine Flucht. So lautet auch das Motto der vier Jugendlichen aus der neuen spanischen Serie „Alive and Kicking“. Den Erwartungen ihrer Familien und den Anforderungen der Gesellschaft können Jugendliche oft nicht gerecht werden.

Ausbruch aus der Psychiatrie

Doch die Protagonisten der Serie, Mickey (Álvaro Requena), Yeray (Marco Sanz), Samuel (Aitor Valadés) und Guada (Sara Manzano), sind außerdem Patienten einer geschlossenen psychiatrischen Klinik auf Menorca. Schließlich brechen sie aus, um ihren Platz im Leben zu finden. Der abenteuerliche Roadtrip quer durch Europa wird zur Reise ihres Lebens.

Auf ihrer Reise werden sie täglich mit ihren Krankheiten konfrontiert. Doch gemeinsam gelingt es ihnen, an den Herausforderungen zu wachsen, Probleme zu überwinden und ihre Stärken zu entdecken. Passend dazu schildert jede der sieben 25-minütigen Episoden die Ereignisse aus der Perspektive eines anderen Protagonisten.

Wahre Begebenheiten

Übrigens basiert die ungewöhnliche Geschichte auf wahren Begebenheiten und stammt von dem spanischen Autor, Regisseur und Filmemacher Albert Espinosa. Der ist in Deutschland vor allem durch die Vorlage zum Publikumsliebling „Club der roten Bänder“ bekannt geworden.

Deutsche TV-Premiere

Fox zeigt die spanische Dramedy-Serie „Alive and Kicking“ ab 27. April immer dienstags um 21 Uhr als deutsche TV-Premiere. Wahlweise kann die Sendung dann im spanischen Original oder der deutschen Synchronfassung angesehen werden.

Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Folgen dann auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, sowie bei Vodafone Select, GigaTV und in der Megathek auf MagentaTV verfügbar. Dort startete vor kurzem auch die Drama-Adventure-Serie „Wild Republic“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).