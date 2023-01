Seven.One sichert sich hochkarätige Free-TV-Premieren von Sony

Anzeige

Die Senderfamilie von ProSieben und Sat.1, die Seven.One Entertainment Group, hat mit dem Unterhaltungsriesen Sony einen großen Rechte-Deal über Filme und Serien vereinbart.

Anzeige

Die Plattformen der Gruppe hätten damit Zugriff auf aktuelle Kinofilme, neue Serien und viele ältere Produktionen von Sony Pictures, teilte die Seven.One Entertainment Group am Mittwoch in Unterföhring mit.

Seven.One sichert sich Filme und Serien von Sony

Zu den filmischen Highlights zählen laut Mitteilung aktuelle und zukünftige Kino-Blockbuster wie „Bullet Train“ mit Brad Pitt, die Verfilmung des internationalen Bestsellers „Der Gesang der Flusskrebse“, das Actiondrama „The Woman King“ mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis oder die Marvel-Filme „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ und „Kraven the Hunter“ mit Aaron Taylor-Johnson. „Alle genannten Titel feiern ihre deutsche Free-TV-Premiere auf einem Sender der Seven.One Entertainment Group.“

„The Woman King“ Foto: Sony Pictures

Serien in deutscher Erstausstrahlung

Der Rechte-Deal umfasst zum Beispiel auch die Erstausstrahlungsrechte an der neuen Serie „Three Pines“ mit Alfred Molina und an der ITV-Thrillerserie „Without Sin“ mit Vicky McClure für Deutschland und Österreich. Zur Seven.One Entertainment Group zählen dabei neben ProSieben und Sat.1 unter anderem auch Kabel eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, Kabel eins Doku und die Streamingplattform Joyn.

Erst vor kurzem hatte sich die Seven.One Entertainment Group auch die Rechte an den „James Bond“-Filmen über einen Deal mit MGM gesichert, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Text: dpa/ Redaktion: JN