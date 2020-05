Sky bringt Bundesliga-Updates – ab morgen täglich

Damit Fußball-Fans bis zum 16. Mai wieder vollkommen auf der Höhe des Geschehens sind, zeigt Sky seinen Kunden, was bisher in den Bundesligen geschehen ist.

Sky bringt Fußball-Fans auf den letzten Stand: Ab Montag stimmt Sky die Fans täglich auf die Rückkehr der Bundesliga ein. In „Was bisher geschah“ blickt Sky noch einmal auf den bisherigen Verlauf der Saison 2019/20 und wie sie an den Punkt kam, an dem das Geschehen am nächsten Samstag fortgesetzt wird.

In jeweils einer halben Stunde ist die bisherige Saison der Bundesliga ab 19 Uhr, der 2. Bundesliga dann ab 22 Uhr vom kommenden Montag bis Freitag auf Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen.

Am Samstag, den 16. Mai, sollten dann alle Interessierten up to date sein. Denn dann erfolgt der Bundesliga-Neustart – unter anderem auch mit der Free-TV-Konferenz bei Sky Sport News HD.