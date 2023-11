„Sky Cinema Christmas“: Die Filme des neuen Pop-up-Senders

Sky widmet im Dezember dem Weihnachtsfest einen eigenen Pop-up-Sender mit über 30 Film-Highlights und Evergreens wie „Der kleine Lord“, „Der Polarexpress“, „Die Geister, die ich rief…“, „Gremlins“ und vielen mehr.

Wer sich in der Weihnachtszeit rund um die Uhr mit beliebten Klassikern und frischen Kandidaten aus der Filmwelt in Festtagsstimmung bringen will und nebenbei auch noch Sky-Kunde ist, bekommt im Dezember einen passenden Pop-up-Sender. Wie das Unternehmen kürzlich ankündigte, startet am 11. Dezember der hauseigene Kanal „Sky Cinema Christmas“, der bis zum 26. Dezember automatisch auch bei Sky Q, Sky Go und Wow verfügbar ist und natürlich rund um die Uhr ein lineares Programm bietet.



Über 30 Filme von „Der kleine Lord“ bis „Der Polarexpress“

Über 30 Weihnachtsfilme sind im Portfolio von „Sky Cinema Christmas“ enthalten. Dazu gehört eine Reihe an bekannten Kino-Hits und TV-Klassikern. Das reicht von „Der Polarexpress“ (2004) und Tim Burtons „Charlie und die Schokoladenfabrik“ (2005) über „Der goldene Kompass“ (2007), den ultimativen Evergreen „Der kleine Lord“ bis zu den 1980er-Hits „Die Geister, die ich rief…“ mit Bill Murray oder „Gremlins – Kleine Monster“. Aber auch neuere Filmwerke sind dabei wie das Kinderabenteuer „Lauras Stern“ (2022), „Weihnachten mit den Darlings“ (2022) oder „A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress“ (2023).

Eine Auswahl an Film-Highlights auf „Sky Cinema Christmas“ im Überblick:

Robert Zemeckis schuf mit „Der Polarexpress" 2004 seinerseits ein technisch eindrucksvolles 3D-Abenteuer mit umfangreichen Motion-Capture-Aufnahmen u. a. von Tom Hanks. Heute sind die fast 20 Jahre alten Animationen allerdings mehr denn je der Inbegriff des sogenannten Uncanny Valley

A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress (2023)

Bad Santa (2003)

Charlie und die Schokoladenfabrik (2005)

Der goldene Kompass (2007)

Der kleine Lord (1980)

Der Polarexpress (2004)

Die Geister, die ich rief… (1988)

Gremlins – Kleine Monster (1984)

Schöne Bescherung (1989)

Wir sind keine Engel (1995)

