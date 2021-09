Sky füllt die Länderspielpause heute mit Legendentag

Anzeige

So nutzt Sky die Länderspielpause: Der „Bananenflanker Legendentag 2021“ ist diesen Sonntag live auf Sky Sport News zu sehen. Viele Altstars geben dabei ihr Stelldichein.

Ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern gibt es diesen Sonntag beim „Bananenflanker Legendentag 2021“. Dieses Mal ist Rottach-Egern am Tegernsee der Ort des Geschehens, an dem die Legenden auf eine Auswahl des Spa & Resort Bachmair Weissach treffen. Die Erlöse gehen dabei an den Verein Team Bananenflanke München, ein innovatives Fußballprojekt speziell für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Für die Bachmair-Freunde, bei denen Markus Babbel auf der Trainerbank sitzt, treten unter anderem Claudio Pizarro, Giovane Elber, Martin Demichelis, Daniel Baier und Max von der Groeben an. Auf Seite der von Dieter Hecking trainierten Bananenflanker sind Thomas Hitzlsperger, Felix Neureuther, Benny Lauth, Tobias Schweinsteiger, Simone Laudehr, Sky Reporter Torben Hoffmann sowie zahlreiche weitere ehemalige Fußballprofis mit von der Partie. Als Botschafterin der Bananenflanker-Legenden und Sportdirektorin des Teams ist auch Sky Moderatorin Nele Schenker mit dabei.

Sky Sport News überträgt heute ab 14.45 Uhr live. Reporter Christian Akber-Sade berichtet zudem von vor Ort. Joachim Hebel kommentiert den Legendentag am Tegernsee.

Quelle: Sky Deutschland

