Sky-Programmtipps für die kommenden 2 Wochen

Ein britischer Serien-Epos, eine HBO-Satire über ein hawaiianisches Luxus-Resort & „Rick and Morty“ Staffel 5 auf Deutsch. Dies sind die Sky-Programmtipps für den Rest des Augusts:

„The Kid Detective“

Der abgehalfterte Ex-Kinderdetektiv Abe Applebaum löst auch mit 32 noch immer triviale Fälle. Bis ihn eine naive Klientin beauftragt, den Mord an ihrem Freund aufzuklären. Krimikomödie mit Adam Brody („O.C., California“). „The Kid Detective“ startet am 23. August bei Sky.

„Vanguard“ – Dubai-Action mit Jackie Chan

Jackie Chan muss als Chef einer Elite-Sicherheitsagentur einen entführten Geschäftsmann

befreien – und in Dubai einen Terroranschlag verhindern. Der explosive Action-Streifen mit dem Martial-Arts-Star ist ab 27. August verfügbar.

„Britannia“ Staffel 3

Das bildgewaltige Serien-Epos über die Eroberung Britanniens durch die Römer geht weiter: Die laut einer Prophezeiung auserwählte Cait ist nun bereit, für die Befreiung ihres Landes zu kämpfen. Die dritte Staffel von „Britannia“ läuft ab 26. August immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic.

Serienstart „The White Lotus“ (dt. Synchronisation)

Bissige HBO-Satire über die superreichen Gäste eines hawaiianischen Luxusresorts. Comedy-Profi Mike White („School of Rock“) schickt eine Gruppe um Steve Zahn und Connie Britton nach Maui. Nachdem die Folgen parallel zum US-Start in der Originalfassung via Sky Q und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung standen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), folgt ab 23. August die lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic.

„Rick and Morty“ Staffel 5 jetzt auch auf Deutsch

Die wahnwitzigen Eskapaden des durchgeknallten Wissenschaftlers Rick und seines Enkels Morty gehen endlich weiter (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zehn neue Folgen der animierten Kultserie jetzt erstmals auch auf Deutsch.

Die nächsten Sky-Programmtipps lassen nicht lange auf sich warten. Bereits am nächsten Wochenende folgen die Highlights für den September.

