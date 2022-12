Sky schaltet Premier League-Rückkehr am Boxing Day für alle Kunden frei

Anzeige

Nach der WM geht es in England nahezu nahtlos mit Vereins-Fußball weiter: Die Rückkehr der Premier League am Boxing Day gibt es live und exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter hat sich hierbei für seine Kunden ein besonderes Weihnachtsgeschenk ausgedacht.

Sky überträgt von Montag bis Mittwoch (26.-28. Dezember) alle zehn Partien des 17. Spieltags live und exklusiv Die Begegnungen am Montag (26. Dezember) ab 15.30 Uhr präsentiert Sky zusätzlich auch in der Boxing Day Konferenz. Das „Match of the Week“ Aston Villa – FC Liverpool mit Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Montag (26.12.) ab 18 Uhr live

Vorher gibt es noch ein warmes „Welcome Back!“ – das Spezial zur Rückkehr der Premier League mit Toni Tomic am Donnerstag (22. Dezember) um 13 Uhr auf Sky Sport Premier League

Premier League kehrt bei Sky deutlich früher zurück als die Bundesliga

Am sogenannten Boxing Day, dem zweiten Weihnachtstag, rollt in der Premier League traditionell der Ball – auch in diesem Jahr gut eine Woche nach dem WM-Finale in Katar. Ob die fünf frisch gebackenen argentinischen Weltmeister, die aktuell in der Premier League unter Vertrag stehen, bereits mit von der Partie sein werden, ist noch offen. Fest steht, dass Sky alle zehn Partien des 17. Spieltags live und exklusiv übertragen wird.

Sieben Partien finden am Montag (26. Dezember) statt. Um 13.20 Uhr eröffnen der FC Brentford und Tottenham Hotspur den Spieltag und knapp zehn Stunde Live-Fußball am Stück. Ab 15.30 Uhr folgen vier weitere Begegnungen, die Sky sowohl als Einzelspiele als auch in der Boxing Day Konferenz zeigt. Das „Match of the Week“ steht im Anschluss auf dem Programm. Wenn der FC Liverpool bei Aston Villa zu Gast ist, berichten Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky Experte René Adler und Raphael Honigstein ab 18 Uhr live. Komplettiert wird der Boxing Day ab 20.50 Uhr von der Partie des Tabellenführers FC Arsenal gegen den Stadtrivalen West Ham United.

Als besonderer Service werden am 26. Dezember alle Sky Kunden die Möglichkeit haben, zehn Stunden Premier League live zu erleben. Ab 13.15 Uhr werden das Einzelspiel, die anschließende Boxing Day Konferenz, das „Match of the Week“ und das abschließende Arsenal-Spiel neben Sky Sport Premier League auch auf dem Sender Sky Showcase ausgestrahlt, der sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten als auch auf dem flexiblen Streamingdienst Wow verfügbar ist.

Zehn Stunden Boxing Day live nonstop für alle: Konferenz und drei Einzelspiele auch auf Sky Showcase

An den beiden folgenden Tagen finden dann die übrigen drei Begegnungen des 17. Spieltags statt. FC Chelsea gegen den AFC Bournemouth und Manchester United gegen Nottingham Forest lauten die Paarungen am Dienstagabend, am Mittwochabend ist Manchester City bei Leicester City zu Gast.

Weiter mit Live-Fußball aus der Premier League geht es bereits ab Freitag (30. Dezember), wenn Sky bis einschließlich Donnerstag (5. Januar 2023) täglich live von den Spieltagen 18 und 19 berichtet.

Über Sky Showcase

Der im August 2022 gestartete Sender Sky Showcase dient als Schaufenster in die vielfältige Entertainment-Welt von Sky. Auf dem prominenten Sendeplatz 100 platziert, fasst der Sender die Top-Entertainment-Highlights der verschiedenen Sendermarken zusammen. Zuschauer können tagsüber gleichermaßen beliebte Serien-Highlights, hochwertige Dokumentationen wie auch topaktuelle Sportnachrichten von Sky Sport News genießen. In der Primetime folgen die besten Sky Originals und andere Top Highlights. Und auch ausgewählte Filmhighlights von Sky Cinema und Sky Originals Movies gehören zum Programm. Für die jungen Entertainment-Fans sind selektierte Programm-Highlights von den Partnersendern integriert. Sky Showcase ist sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten als auch auf dem flexiblen Streamingdienst Wow verfügbar.

Der 17. Spieltag der Premier League bei Sky:

Montag, 26. Dezember:

13.20 Uhr: FC Brentford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League und Sky Showcase

15.30 Uhr: Boxing Day Konferenz live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport 1 und Sky Showcase

15.30 Uhr: Leicester City – Newcastle United live auf Sky Sport 2

15.30 Uhr: FC Southampton – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 3

15.30 Uhr: Crystal Palace – FC Fulham live auf Sky Sport 4

15.30 Uhr: FC Everton – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 5

18.00 Uhr: „Match of the Week“: Aston Villa – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Showcase

20.30 Uhr: „What a Strike!“ – die Highlights auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Showcase

20.50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Showcase

Dienstag, 27. Dezember:

18.20 Uhr: FC Chelsea – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

20.50 Uhr: Manchester United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch, 28. Dezember:

20.50 Uhr: Leicester City – Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Die Premier League lässt sich bei Sky unter anderem via Sky Q und Wow live erleben.

Bereits letztes Jahr gab es eine ähnliche Aktion von Sky. Damals aber noch in Form eines Pop-up-Senders, der als Testballon für den im Sommer 2022 gestarteten Kanal Sky Sport Premier League diente.

