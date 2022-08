Sky Showcase aufgeschaltet: Satellit-Empfangsdaten

Anzeige

In nicht einmal zwei Tagen startet mit Sky Showcase ein neuer Sender, der als Schaufenster in die bunte Entertainment-Welt des Pay-TV-Anbieters dienen soll.

Wenige Wochen nach der Umstrukturierung des Sport-Bereichs bei Sky steht nun eine Neuerung auf dem Entertainment-Sektor an. Mit Sky Showcase startet am Donnerstag, den 4. August, ein neuer Sender, der Highlights verschiedener anderer Programme bündelt – wie zum Beispiel den kurz bevorstehenden Start des „Games of Thrones“-Prequels „House of the Dragon“ am 22. August. Hier die Empfangsdaten via Astra 19.2 Grad Ost:

Transponder 1.099

Frequenz: 12,3825 GHz, horizontal

DVB-S2 (8PSK)

Symbolrate: 27,500 MSym/s

FEC 3/4

Der neue Sender, auf dem prominenten Sendeplatz 100 platziert, fasst die Top-Entertainment-Highlights der verschiedenen Sendermarken zusammen. Zuschauer können tagsüber gleichermaßen beliebte Serien-Highlights, hochwertige Dokumentationen wie auch topaktuelle Sportnachrichten von Sky Sport News genießen.

Sky Showcase ist das Schaufenster in die Entertainment-Welt von Sky

In der Primetime folgen die besten Sky Originals und andere Top Highlights. Und auch ausgewählte Filmhighlights von Sky Cinema und Sky Originals Movies gehören zum Programm. Für die jungen Entertainment-Fans sind selektierte Programm-Highlights von den Partnersendern integriert. Sky Showcase ist sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten als auch auf dem flexiblen Streamingdienst Wow verfügbar.

Näheres zum Auftaktprogramm finden Sie in Kürze auf DIGITAL FERNSEHEN.

